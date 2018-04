Felipe González, partidario de que los políticos independentistas "estén en la calle hasta que haya sentencia firme"

“Junqueras debería estar fuera de la cárcel, pero no es un preso político” #FelipeSalvados pic.twitter.com/a54vfvauBO — Salvados (@salvadostv) 8 de abril de 2018

El expresidente del Gobiernose ha mostrado este domingo partidario de que los políticos independentistas que se encuentran en prisión provisional "hasta que sean condenados a una sentencia firme".En una entrevista en Salvados, en laSexta, recogida por Europa Press, González ha señalado que "" por parte de los líderes separatistas, "la respuesta del Estado de derecho tiene que ser garantista"."Ese garantismo me lleva a decir que prefiero que los líderes, que han vulnerado la legalidad, hasta que no sean condenados a una sentencia firme, estén en la calle", ha defendido el expresidente, para después añadir: "Algunos magistradosque yo".En este sentido, ha señalado que el líder del PSC,ya sostuvo esta idea "en los mismos términos" y que en el PSOE "hay mucha gente que piensa" igual que él. Con todo, el mismo González ha dejado claro que no quiere "comprometer al partido" y que no reclama un cambio en el discurso de los socialistas.Por otro lado, González ha valorado la gestión de la crisis catalana por parte del presidente del Gobierno,, al que ha afeado no haber llevado a cabo la política "que se tenía que haber hecho". A su juicio, hubiese sido "infinitamente menos costoso" que el artículo 155 se hubiese aplicado "después de".Es más, cree que el Ejecutivo debió actuar cuando el expresident catalán Artur Mas convocó la consulta del 9 de noviembre de 2014. "Así se hubieran evitadoque estamos viviendo ahora", ha aseverado.Preguntado sobre la posible extradición a España del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, González ha señalado que sería "lógico" que el país germano lo entregase. Con todo, no cree que la imagen de España fuese a quedar perjudicada si no se produce la entrega. Para González, existe un ", pero no de rebelión, ya que "faltan algunos componentes". "Equivalentemente en Alemania el delito es alta traición, penado con cadena perpetua. Allí se lo toman en serio", ha explicado.Además, ha negado que Puigdemont sea un exiliado político, sino más bien "el capitán del Costa Concordia, que ve el barco embarrancado y se va a la costa", a diferencia del ex-vicepresidente Oriol Junqueras, que "".