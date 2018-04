Un eurodiputado de la CDU plantea una mediación sobre Cataluña si se renuncia a la independencia

Mützenich (SPD) apoya a la ministra Barley

El veterano eurodiputado de la CDU Elmar Brok , y también el vicepresidente del grupo del SPD en el Bunstestag alemán, Rolf Mützenich, han abierto este lunes la puerta a una mediación entre el Gobierno español y el catalán, como ha reclamado el expresidente catalán Carles Puigdemont. Eso sí, el miembro de la CDU ha puntualizado que eso solo podría ser, informa Europa Press.Elmar Brok, perteneciente a la CDU —el partido de la canciller Angela Merkel, hermano del PP en el PPE—, afirmó a la edición dominical del Frankfurter Allgemeine que si los españoles lo piden y los dirigentes catalanes renuncian a la independencia,, dijo Brok, quien expresó que, a su modo de ver, los políticos catalanes deberían "olvidar el objetivo de la independencia", de manera que la mediación sería para obtener más autonomía, de manera que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no podría decir no., dijo Brok, convencido de que, en ese caso, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, podrían proponer un mediador.Por su parte, el vicepresidente del SPD en la Cámara Baja del Parlamento alemán considera que "ha llegado la hora de que el Gobierno español busque", según ha dicho al diario Handelsblatt, añadiendo que si el Gobierno español quisiera "ayuda de terceras partes, los Estados europeos o la UE serían contactos adecuados".Mützenich ha hablado también en defensa de su compañera de partido, la ministra de Justicia, Katarina Barley , que afirmó que la decisión tomada por la audiencia territorial de Schleswig-Holstein de dejar en libertad a Carles Puigdemont eraLas palabras de Barley fueronpor el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y este lunes el portavoz del Ministerio de Justicia, Piotr Malachowski, ha dicho que fueron un "malentendido" y que la ministra no hizo ninguna declaración autorizada. Es más, ha detallado que Barley ha hablado con su colega español, Rafael Catalá, para aclararlo.Sin embargo, el diputado socialista también cree que la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein fue comprensible y ha dicho que por eso la elogió la ministra. "El Gobierno español debería aceptar que la jurisdicción alemana decide", ha añadido.