Casado muestra cuatro trabajos, confirma que no asistió a clase y que la universidad le convalidó 18 de 22 asignaturas

Antecedentes

La reacción dea las informaciones sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) deja en una posición complicada a la línea de defensa, plagada de contradicciones, de la presidenta de la Comunidad de Madrid,"Yo puedo hablar por mí", señaló el vicesecretario de Comunicación del PP preguntado en una breve rueda de prensa en la sede nacional del partido sobre la situación en la que queda su compañera de partido después de que él enseñara todos los trabajos, el documento de matrícula y el documento con la solicitud de las convalidaciones y los correspondientes pagos.Cuando Casado se matriculó en este curso ya era licenciado en Derecho por la. Y se le convalidaron 40 créditos de un total de 60. Dieciocho de un total de 22 asignaturas. Algo a lo que el dirigente conservador quitó hierro al asegurar que, ese "máster oficial" a día de hoy no sería necesario como puente de acceso al doctorado.Casado había mostrado ante la prensa la citada documentación en un encuentro previo con los medios de más de una hora de duración en el que confirmó que para cursar el "máster oficial en derecho autonómico y local" en el curso 2008-2009 no había asistido a clase ni había realizado el equivalente al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes, ese que no aparece. Él señaló, que en el momento de apuntarse a este curso acordó con el director del mismo, Enrique Álvarez Conde, cómo iba a ser el método de trabajo e insistió en que fue tratado como un alumno cualquiera."Hice lo que se me pidió [desde la universidad]", añadió sobre un título que no recogió porque su intención, era, insistió, acceder al doctorado. En esos momentos ya tenía otros cursos de posgrado de las universidades de Hardvard, Georgetown, IESE y el Instituto de Empresa.Álvarez Conde, con el que Casado niega una relación próxima y contactos posteriores a la realización del curso, fue también tutor del polémico máster de la líder del PP de Madrid,A diferencia del caso de Cifuentes, la finalidad de Casado no era obtener un máster en sí mismo, sino no tener acceso a los estudios de doctorado. Por estas fechas, insistió el vicesecretario de Comunicación de los conservadores,"No quiero que el prestigio de la universidad se vea resentido, dijo. La universidad esta por encima de mí", añadió al tiempo que mostraba sus diposición a colaborar con la institución académica en aquello que requiera la para la investigación de la que ha informado El País Entrando en detalle, Casado explicó que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado de notas oficial porque "nunca" no la solicitado.Después mostró cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia. Además, realizó otros tres trabajos de menor extensión que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro y Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional.La extensión de estos trabajos oscila entre los 55 folios del más amplio, a los 10 del más breve., ha manifestado Casado, que ha defendido que a raíz de la polémica por el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Universidad esté investigando este asunto. A preguntas de la prensa, ha confirmado que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos.Pablo Casado ofreció este martes un encuentro con los medios de comunicación después de que, en la noche del lunes, el diario El País informara de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) revisa, dentro de la investigación interna abierta tras las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, un posgrado del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular Fuentes universitarias consultadas por el diario, sostienen que el procedimiento de información reservada abierto el pasado 21 de marzo se habría ampliado a otros cursos, entre los que se incluiría el de Casado. También son objeto de indagaciones ely otros cargos y personalidades políticas cuyos nombres no han trascendido por el momento.El periódico publicó que Casado habría cursado un máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) similar al de Cifuentes, en el curso académico 2008-2009, pero afirma que este. El vicesecretario de Comunicación del PP arguye que el curso, anterior al plan Bolonia, no era tan rígido en los requisitos y no era un máster, sino un plan de preparación del doctorado.Sin embargo, fuentes universitarias consultadas por el diario de Prisa sostienen que, aunque la categoría del curso difería, la asistencia a las clases era también obligatoria, así como realizar los correspondientes exámenes y presentar el proyecto final. El País recoge el testimonio de un profesor del máster en el año en el que Casado asegura haberlo cursado según el cual el dirigente conservadorde su asignatura