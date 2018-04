Ignacio Aguado al PP: "Tiene que elegir entre mantener a Cristina Cifuentes o mantener el Gobierno regional"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado , ha asegurado que el PP va a tener que elegir "entre mantener Cristina Cifuentes o mantener el Gobierno regional en la Comunidad de Madrid", por lo que ha insistido en queque sustituya a la actual presidenta regional.En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Aguado ha señalado que tras la polémica de su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Cifuentes "no puede seguir adelante" como presidenta de la Comunidad de Madrid, pues su informaciónal no dar explicaciones suficientes sobre las irregularidades en torno a estos estudios de posgrado.Además, ha defendido que Ciudadanos ha pedido una comisión de investigación y que el PP en la Asamblea de Madrid quería "dar la vuelta como un calcetín" a ese órgano parlamentario, pues en lugar de versar sobre las "irregularidades"En este sentido, el portavoz de Cs en la Asamblea considera que esa comisión de investigación era "lo ideal" para conocer en sede parlamentariade forma directa con las presuntas irregularidades en el máster de Cifuentes.Sobre el contexto político, Aguado ha insistido en que Cifuentesy que el PP debe proponer un candidato alternativo para dirigir de forma "interina" la Comunidad de Madrid hasta la celebración de las elecciones autonómicas.Al respecto, ha señalado que solo cuando su formación ha pedido la dimisión "formal" de Cifuentes el PP se "despierta" para tratar de reconducir la situación y, pues los populares fueron el partido que ganó las elecciones y ahora se le exige que aporte un candidato alternativa si quiere conservar el Gobierno regional.Por tanto, expone que en este contexto lo que vale es "ser responsable o irresponsable" y pide al PP que actúe con sensatez y "ahorre" a todos transitar por el "camino como Murcia" y presenten unaSobre las informaciones sobre el máster del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , ha indicado que no conoce el asunto al detalle pero "de ser cierto" se estaría hablando de una especie de "que debe investigarse "hasta el final".