La Guardia Civil detiene a una cabecilla de los CDR por delitos de terrorismo y rebelión

La Guardia Civil lanzó este martes un operativo por orden de la Audiencia Nacionalresponsables de los últimos sabotajes llevados a cabo en Cataluña, según informaron a Europa Press fuentes policiales.Al menos, aunque el operativo coordinado por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional está abierto y, según las citadas fuentes.La operación policial persigue, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que coordina el operativo junto con el Instituto Armado y el Juzgado Central de Instrucción número 6.Los CDR fueron objeto de investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desde que se inició el procés. En Semana Santa protagonizaron varios sabotajes concatalanas.Los Mossos d'Esquadra diseñaron un plan especial ante el incremento de sus acciones. Este lunes desplegaron un ampliopor los CDR en el L'Auditori de Barcelona con motivo de la entrega de despachos a los jueces por parte del Rey.El ministro del Interior,, relacionó este martes los registros y detenciones con el carácter "violento" de esta estructura horizontal y sin jerarquía que, según subrayó, son "".En una entrevista en el Programa de AR en Telecinco, recogida por Europa Press, el ministro señaló que a primera hora de la mañana tenía noticia de una sola detención. Fuentes policiales precisan a Europa Press que se trata de una mujer arrestada Viladecans (Barcelona) a la que la Guardia Civil atribuye un papel de. Entre otras acciones, envió un audio llamando a la movilización.El operativo, coordinado por el Juzgado Central 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que imputa los delitos de terrorismo y rebelión, está, en concreto un varón de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que presuntamente coordinó la campaña de sabotajes contra los peajes de la AP-7 en la operación retorno de Semana Santa.El ministro no dio detalles sobre las detenciones por ser una operación abierta, más allá de confirmar la primera de ellas. Subrayó que la estructura de los CDR son "poco horizontales" aunque tanto la Fiscalía como la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra pusieron el foco en estos comités, de ahí que, dijo, se estén practicando también"Por su estructura", defendió Zoido sobre estos más de 300 CDR repartidos por Cataluña, "tienen más facilidades para penetrar en el tejido sobre todo de gente joven y en varias localidades". "En los últimos días había comentarios de inactividad; no se trataba de detener a uno cualquiera sino lo que queríamos era precisamente investigar, saber cómo estaban organizados", comentó el titular del Interior.Zoido explicó que esta investigación "ha llevado a que la Guardia Civil, después de muchas investigaciones, al igual que la Policía Nacional y los Mossos, hayan solicitado del Juzgado y de la Fiscalía la autorización para llevar a cabo estas detenciones". El ministro recordó que, según los informes policiales, los CDR empezaron a actuar con "", de ahí que se llamaran comités de defensa del referéndum y ahora de la república.El vicepresidente de, Marcel Mauri, criticó el dispositivo de la Guardia Civil contra los CDR. En un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, afirmó que "la justicia en Europa los avergüenza con la rebelión, por eso ahora también", en referencia velada al pronunciamiento del tribunal alemán que desestimó extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por presunta rebelión."¡Vergüenza!", añadió Mauri, máximo representante de la entidad soberanista desde el encarcelamiento de su presidente, Jordi Cuixart, en octubre.En el mismo sentido se pronunció la. En un mensaje de Twitter publicado este martes, advirtió de que "". "Hay quien dice que es una locura oponerse a la excepción. Lo que es una locura es no hacerlo. Ninguna detención puede parar a un pueblo. Basta de represión. Basta de excepción.", publicaron.El adjunto a la Presidencia de, también criticó la operación de la Guardia Civil defendiendo que los CDR son unque merece ser respetado. "Volvemos a rechazar el uso del Código Penal contra la protesta pacífica. Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos", explicó el dirigente republicano en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Por el contrario, el presidente del PP catalán,, calificó de "conocer que la Guardia Civil está procediendo a detener responsables de los Comités de Defensa de la República".Del mismo modo, la líder de Cs en Cataluña,, celebró este martes que la Guardia Civil haya puesto en marcha esta operación. "Me parece muy bien que no se normalice la actividad de este tipo de comandos que", valoróen una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, y pidió que se investigue la actividad de los CDR, que cree intolerable en democracia.