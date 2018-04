Un juez anula el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul al considerar que "no exalta la dictadura"

"Combatir el comunismo"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid ha anulado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul, en Chamartín, al estimar que queda fuera del encaje de la Ley de Memoria Histórica dado que, informa Europa Press.El juez hace mención explícita al artículo 15 de dicha ley, el que considera que. La calle rinde homenaje en este momento a los voluntarios de la división española que luchó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial dentro del ejército de la Alemania nazi.La modificaciónal estar fuera del encaje del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, precepto legal sobre el que se sustentan los cambios del resto de nomenclaturas propuestas por el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid.Así lo ha determinado en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la quecontra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 13 de julio de 2017, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Junta de 4 de mayo de 2017 relativo al cambio de 52 calles de la ciudad de Madrid y en concreto a la citada vía.El recurrente alegaba en alusión al informe del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid que se olvidaba de que "la única y exclusiva razón del nacimiento de la División Azul era", así como que "ninguno de sus miembros tuvieron que ver con el Holocausto". "Con la calle se recuerda a los que no volvieron de esa lucha contra el comunismo", señala el recurso.Al respecto, el juez señala que la División Azul se formó en 1941,. Por ello, recalca en la sentencia que "no entra por tanto en el periodo de exaltación de la sublevación militar (1936), ni de la guerra civil"."Sí se creó en el periodo de la dictadura pero su actuación se desarrolla fuera de nuestras fronteras y", argumenta.En esta línea, alega el juez que los integrantes de la División Azul ", ni la guerra civil, ni participaron en la represión de la guerra civil, ni mucho menos fueron instrumento o soporte de sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco" .En conclusión, según apunta el juez, el Comisionadoen relación a proceder a "la retirada del nombre de una calle cuando de manera clara y nítida, el motivo principal de dicha denominación tiene una vinculación directa con la exaltación de los tres hitos históricos señalados por la Ley 52/2007, descartando aquellos supuestos en los que dicha vinculación es muy menor o quede claramente desplazada por la existencia de otros méritos y razones cuya relevancia oscurecen las razones legales hasta el extremo de convertirlas en irrelevantes".De este modo, acuerda que se anule al entender que, anulando en consecuencia el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul. Contra esta decisión, cabe interponer un recurso de apelación.El pasado noviembre, el juez ya acordó suspender de forma cautelar el cambio de nombre de esta calle. En la actualidad,por orden de la Justicia a instancias de un recurso presentado el 7 de julio por la Fundación Nacional Francisco Franco ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid.El Ayuntamiento de Madriddel cambio de denominación de la calle Caídos de la División Azul al considerar que los valores de esta división militar "no se corresponde con los valores ciudadanos y democráticos del siglo XXI", han trasladado fuentes municipales a Europa Press.El Consistorio, dentro del respeto a las decisiones judiciales, ha mostrado su disconfomidad con el auto y anuncia que lo recurrirá. Las mismas fuentes recuerdan que la División Azul fue creada por la dictadura franquista "que éste le hizo a Franco durante la Guerra Civil con el envío de la Legión Cóndor que, entre otras, bombardeó Gernika".