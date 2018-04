El PP liga el futuro de Cifuentes a la investigación de la universidad

La estrategia del PP para hacer frente al escándalo de máster de Cristina Cifuentes pasa este miércoles por dos frentes: presión a Ciudadanos para que se pronuncie sobre si apoyaría una moción de censura conde Podemos y poner el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid en manos de las conclusiones que se extraigan de las investigaciones abiertas. Todo, claro, dejando en manos de la protagonista la posibilidad de dar un paso al frente y que se marche. Algo, que en estos momentos no encaja en los planteamientos de Cifuentes. Quienes la conocen creen que Rajoy, y sólo Rajoy, puede provocar que dé ese paso.Así, el coordinador general del PP,vinculó hoy su confianza en la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y el futuro del Gobierno madrileño a lo que diga la investigación que está llevando a cabo la Universidad Rey Juan Carlos. En declaraciones en los pasillos del Congreso , evitó responder directamente sobre si el partido mantiene el apoyo a Cifuentes apuntando a las conclusiones que arroje la investigación interna de la universidad. Será ese el momento de tomar una "decisión".En la misma conversación con los periodistas, negó que se estén buscando nombres alternativos para la presidencia de la Comunidad de Madridadvirtió en alusión a las palabras de Albert Rivera, que aseguraba ayer que se están barajando otras opciones.No corresponde con la verdad, no estamos en esa fase. En las últimas horas no ha habido ningún tipo de avance ni de contacto", dijo.El coordinador general insistió en que el PP es proclive a llegar a acuerdos de estabilidad y que con este tipo de declaraciones,Asimismo, ha recordado que "los teléfonos siguen abiertos y nuestra disponibilidad es buscar una soluciónSobre el posible apoyo del partido de Rivera a una moción de censura promovida por PSOE y Podemos, Maillo instó a la formación naranja a que diga si la apoyará o no, ya no con el PSOE, sino con un partido "extremista y radical como Podemos". Como ejemplo de ese "extremismo y radicalidad", citó la detención a una persona de la "kale borroka" en Cataluña que forma parte de sus listas electorales. ""Han sido muy claros hablando del PSOE, pero no de Podemos. Todavía hay muchas cosas por hablar y escenarios por ver.El PP marca diferencias con el caso Murcia y sostiene que, aunque es un partido de Gobierno, no descarta del todo permitir que Cs se retrate en la moción del PSOE