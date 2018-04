El PSOE, Unidos Podemos y Cs reciben en el Congreso a la cabo del Ejército del Aire que se enfrenta a ser expulsada.

Diputados de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos llevarán al Congreso la situación de la cabo del Ejército del Aire Teresa Franco , responsable de igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que se enfrenta a un expediente que, en el peor de los casos, podría acabar en su, tras haber denunciado, según su versión, la ausencia de chalecos antibala para mujeres, informa Europa Press.Parlamentarios de estas tres formaciones adquirieron este compromisocon la propia Franco, acompañada por el secretario de Organización de AUME, Jorge Bravo, y el asesor de la asociación y miembro del Observatorio de la Vida Militar Mariano Casado.En el encuentro, la cabo tuvo oportunidad de explicar a los políticos la situación en la que se encuentra y trasladarles su, que fuentes de su entorno aseguran que está basado principalmente en su actividad como miembro de la asociación.La cabo no quiere hablar con los medios de comunicación hasta que se resuelva su expediente, pero Bravo y Casado han explicado a Europa Press que los representantes de los grupos parlamentarios estuvieron muy receptivos a Franco y se comprometieron a estudiar la manera en la que presentarinteresándose por su situación y la postura del Ministerio de Defensa.La delegación del PSOE estuvo encabezada por su portavoz,, y también asistieron, la portavoz socialista de Defensa,, la portavoz de Igualdad,, y las diputadas Miriam Alconchel, Esther Peña y Lidia Guinart.Tras el encuentro, el Grupo Socialista ha lamentado la situación en la que se encuentra la cabo del Aire como consecuencia de su labor en favor de la igualdad y ha recalcado quey que, aun teniendo limitados ciertos derechos, "el resto permanecen intactos".En la reunión también participaron por parte de Unidos Podemos su portavoz,, y los diputados Miguel Ángel Bustamante, Tania Sánchez y Carmen Valido. Mientras, la representación de Ciudadanos corrió a cargo de su portavoz de Defensa,, y la diputada naranja Melisa Rodríguez.Un portavoz del Ejército del Aire justificó a Europa Press el expediente abierto a Franco en el hecho de que en los últimos tres años la caboque se realizan a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.AUME denunció en mazo la apertura del expediente por falta de facultades profesionales a Teresa Franco, quien, a juicio de la asociación, "atesora una larga trayectoria en la lucha por los derechos de los militares y, en particular, por la igualdad de la mujer tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas".Así, consideró que la acción era una medida. "Esta actitud, impropia de un país moderno y avanzado, es totalmente contraria al espíritu democratizador de las Fuerzas Armadas y de reconocimiento de derechos fundamentales a sus miembros, entre ellos y de forma principal, el de igualdad y no discriminación", denuncia la asociación.El expediente está ahora en manos del mando de personal del Ejército del Aire, que puede decidir su archivo sin ninguna consecuencia ocomo la pérdida de destino o, en el último de los casos, la resolución del compromiso con las Fuerzas Armadas.