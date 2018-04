"Está políticamente acabada"

Descarta un tripartito con PSOE y Podemos

Si el PP pretendía trasladar la pelota del caso Cifuentes a Ciudadanos poniendo el foco en que es el partido naranja el que debe aclarar si está dispuesto a votar con Podemos en la Asamblea de Madrid para que salga adelante la moción de censura planteada por el PSOE , la pelota ha tardado muy poco en volver al tejado de Mariano Rajoy. El partido de Albert Rivera salió este miércoles a señalar que no ven mayor problema en votar con Podemos y que Rajoy, y sólo Rajoy, tiene la llave para mantener las siglas del Partido Popular al frente de la Comunidad de Madrid.Así, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, intentó despejar las dudas de la disposición de la formación naranja a apoyar la moción de censura que el PSOE impulsó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. De hecho, quitó hierro a uno de los puntos en los que el PP basa su estrategia: del de votar junto a Podemos. "", dijo, según informó Europa Press. Poco después, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, insistió en que Cifuentes no puede seguir al frente de la institución y en que el PP tiene sólo una opción: presentar un "candidato limpio".Villegas admitió que desde el lunes no ha vuelto a hablar con el número tres del PP,, y negó que hubiese contactos formales con el PP para buscar sustitutos a Cifuentes más allá de conversaciones de pasillo entre diputados."La fecha de la moción de censura puede ser importante para tomar esa decisión", dijo Villegas sobre unos plazos que, en última instancia, están en manos de la presidenta de Asamblea de Madrid,(Partido Popular). El dirigente de Ciudadanos consideró que "cuanto antes se resuelva la situación" de Cifuentes, mejor. Y recordó que el caso del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tardó en solucionarse "70 días".Consciente de hacia dónde dispara el PP, Villegas dijo que su partido no está preocupado por el desgaste que le pudiera suponer una moción de censura en manos de la izquierda. Su preocupación, dijo, es la "incapacidad del PP" y que haya que cambiar el Gobierno regional a poco de unas elecciones.Además desvinculó lo que ocurra en Madrid con el apoyo, ya comprometido de Ciudadanos a los"Las conversaciones sólo pueden basarse en un tema: el nombre del nuevo candidato".Por su parte, Girauta insistió en queporque "se ha beneficiado" de "una trama" en la Universidad Rey Juan Carlos, donde "se inventaron un máster para ella", y cuando se le pidieron explicaciones por ello presentó "documentos falsificados".A Cifuentes, concluyó, afirmando que no hay "ningún" margen para que Ciudadanos y el PP lleguen a un acuerdo que permita a la presidenta madrileña continuar en el cargo. En este sentido, pidió a los conservadores que propongan un candidato a la investidura que pueda sustituirla."Nos parece que quien ganó las elecciones tiene derecho a gobernar", así que "si ponen a un candidato limpio del PP, interino, hasta las elecciones, yque firmaron los dos partidos, "a nosotros nos parece justo", explicó.A la pregunta de si el PP quiere forzar a la formación naranja a tener que posicionarse ante la moción de investidura registrada por el PSOE, que se votará antes del 7 de mayo, Girauta respondió: "Que nos pongan a prueba y se enterarán, que nos pongan a prueba si quieren perder el Gobierno de la comunidad". Así, añadió que si el PP quiere mantener a Cifuentes,Además, aseguró a Ciudadanos quepara que esa moción se apruebe: "Claro que Podemos votar junto a Podemos, nosotros no somos sectarios". Lo que descartó es que Cs gobierne en un tripartito junto al PSOE y a Podemos, algo que calificó de "inimaginable".