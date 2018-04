Iglesias e Iceta niegan que las acciones de los CDR sean terrorismo

El secretario general de Podemos,, afirmó este miércoles que "en una democracia, por hacer un corte de carretera, que, no se acusa de terrorismo a nadie", en relación a los cargos con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió lade los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR)."Hay acciones que a lo mejor, pero que les estén acusando de terrorismo, rebelión, sedición y poco menos que del asesinato de JFK en Dallas, da mala imagen al exterior de nuestro país", aseguró en una entrevista con la SER recogida por Europa Press.En su opinión, "cualquiera que practique la desobediencia civil es consciente de que el ordenamiento jurídico puede tener una respuesta en forma penal o de ilícito civil" pero "una cosa es eso, y otra criminalizar llamando terroristas o sediciosos a quienes están practicando iniciativas de desobediencia". "", zanjó.Del mismo modo, el líder del PSC,, mostró sua las actuaciones de los CDR e hizo un llamamiento a la "ponderación", así como a "no banalizar" conceptos como el de terrorismo.Lo hizo en declaraciones a RNE, donde insistió en que se vieron "cortes de carreteras, actuaciones en autopistas, locales vandalizados o pintadas. Pero terrorismo, no". Puede haber "muchos ciudadanos que crean que la justicia española parece que esté", aseguró. Y lo comparó con los piquetes de las huelgas, que "no son terrorismo". "Hay un salto muy grande entre unas cosas y otras", insistió.