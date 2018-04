La Fundación Konrad Adenauer avisa: el tribunal alemán se ha excedido y Alemania será responsable del declive de la UE

Critica que el tribunal no se centre en las reglas de la euroorden

El peso de las infracciones es diferente a la percepción alemana

Laexpuso, en un artículo publicado en el Frankfurter Allgmeine Zeitung, que el Tribunal Superior de Justicia de Scheleswig-Holstein se excedió en sus competencias con la euroorden de detención y entrega de Carles Puigdemont emitida por España yen España, sino que además le paga, algo que "en Alemania sería impensable".Así lo afirma el director de la oficina para España de la citada Fundación, Wilhelm Hofmeister, en un artículo titulado Cataluña y el declive de la Unión Europea, publicado este miércoles en el citado diario germano y recogido por Europa Press.Según el autor de este texto, cuando a comienzos del siglo próximo los historiadores vayan a describir el declive de la UE seguramente buscarán las "causas verdaderas" y las "próximas" para el "reiterado desastre". "No resulta difícil prever que", asevera el director de la Fundación.En este sentido, explica que la UE se basa en la idea de que constituye una comunidad de "democracias liberales en un marco de Estado de derecho". Sin embargo, considera que esta idea se pone en entredicho en Alemania y no sólo por la decisión del Tribunal de poner en libertad provisional al expresident catalán, sino también por la reacción de los políticos y medios de comunicación que, asegura, "niegan" a la Justicia española la competencia para "".Así, critica que el Tribunal, en lugar de "concentrarse en las reglas básicas de la Orden de Detención y Entrega y de extraditar a Puigdemont a España", haya pretendido llevar a cabo "en el plazo más corto posible una valoración cualificada de los hechos que rodeaban el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña". "Algo que ni se le había exigido y que", advierte.También reprocha que el Tribunal Superior de Justicia del land alemán haya establecido analogías con el Estado Federal alemán en su decisión. En su opinión, la justicia alemana parte, con esta comparación, de un "" porque España "no es ningún Estado federal" y por que las comunidades autónomas de España tienen una posición constitucional muy diferente a la de los estados federados alemanes. De hecho, precisa que los derechos autonómicos de Cataluña "".Recuerda también que el consenso constitucional español es consecuencia de unos hechos históricos "completamente diferentes" a los que determinaron el orden constitucional en Alemania. En este sentido, señala que a este consenso se le podría llamar "precario" y recalca que por ese motivo, los "padres de la Constitución" en España acordaron que la reforma de la Carta Magna sea "", con el fin de no poner en riesgo "de forma temeraria" el consenso alcanzado hace 40 años cuando se redactó.Por ello, expone que el hecho de haber infringido abiertamente la Constitución, como es el caso de Carles Puigdemont, "en el contexto nacional de España el peso de dichas infracciones es".Tras exponer todas estas razones, el autor del artículo concluye que la valoración de las infracciones de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y su gobierno debería dejarseY recuerda a Alemania que la democracia liberal española no sólo permite que personas como Puigdemont y otros fugados de la Justicia puedan ser candidatos en las elecciones, sino que también tienen la posibilidad de delegar su voto y además cobran. "", exclama.Por ello, considera que no cabe ninguna duda de que los separatistas vayan a tener. "Sus abogados tendrán la posibilidad de rebatir los diferentes puntos de la acusación, y el tribunal no estará obligado a atenerse al escrito de acusación, del mismo modo que el tribunal de Schleswig tampoco se atuvo a la petición de extradición de la Fiscalía", precisa.También considera que sería "del todo nefasto" que la UE o incluso Alemania asumieran un papel de mediadores para intermediar en el conflicto entre el Gobierno catalán y los nacionalistas españoles. Advierte de que sería "revalorizar" a Puigdemont, supondría para él ver más cerca la posibilidad de lograr su objetivo, convertiría al expresident catalán en el "dueño del proceso" y "aumentaría sin límite el precio a pagar para alcanzar un acuerdo". "", concluye el artículo.