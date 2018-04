La profesora de la URJC Laura Nuño asegura que su firma está "falsificada" en las actas de convalidación de Cifuentes

"Nunca vi nada raro"

La profesora Laura Nuño , que dimitió este martes como subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos por el escándalo relativo al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , asegura que"(La firma), la primera vez que lo he visto ha sido en eldiario.es", señaló en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, en relación al medio que difundió ese acta elaborada en el año 2012 que convalidaba varias materias a Cifuentes para cursar ese máster.Nuño dicesu firma, pero tiene claro que no es la suya. Según explicó, cuando el documento se difundió no recibió "información de nadie" y los datos que tiene sobre lo sucedido son los difundidos por los medios de comunicación., nadie me había dado explicaciones", aseguró Nuño, que era la número dos de Álvarez Conde , director del Instituto de Derecho Público y del máster que está en cuestión.En cuanto al resto de profesoras cuyas firmas aparecen en los documentos difundidos, incluido el acta del tribunal que examinó el trabajo de fin de máster y que según Álvarez Conde era una "reconstrucción", Nuño explicó que habló con ellas "antes de Semana Santa" y, que el Trabajo de Fin de Máster se había leído y estaba todo bien".Desde entonces, asegura, "" que termina con la publicación este martes de su firma en un documento que ella no reconoce y que "finalmente, provoca que dimita", pues dice que mientras "hay quien espera a tener explicaciones para marcharse", hay quien se marcha en espera de que estas lleguen, como es su caso. "", comentó.Respecto a Álvarez Conde, que la propuso como subdirectora del Instituto de Derecho Público, Nuño afirma que "es un constitucionalista de referencia" y que conocía de él que "valoraba a la gente por el trabajo y el esfuerzo", por lo que está "sorprendida con toda la información" que se ha publicado. "", afirmó.De hecho, asegura que nunca vio "nada raro" en el Instituto de Derecho Público, entre otras cosas porque "nunca" fue profesora en ese máster y "si faltan cuatro alumnos" pero no impartes clase en ese aula, "no sabes nada". No obstante,cuando se le pregunta si pudo haber trato de favor a Cristina Cifuentes.En su opinión, "el problema con el máster es que determinadas decisiones que parece que se toman no pasan por ningún sitio en el ámbito de la universidad". Pide por ello"Lo que hay que hacer es", añadió en esta línea, para señalar tanto los mecanismos de "transparencia", como "la autonomía en la gestión de los másteres" y "quizá la autonomía en las decisiones". "Creo que es un tema al que", comentó.Nuño, quien dijo que seguirá en la Rey Juan Carlos aunque haya abandonado su puesto en el Instituto gestor del máster afectado por la quiebra de confianza, incide en que "hay que aclarar en todas partes qué es lo que ha pasado" por el bien de la Universidad y sus alumnos, ya que"Me preocupa mucho el impacto que esto tiene en las titulaciones de la Rey Juan Carlos.y estamos todo el día en los medios con asuntos que no debieran suceder", añadió Nuño, para lamentar en particular "el impacto sobre el Instituto de Derecho Público, que tiene más de 80 doctores y doctoras".