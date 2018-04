Podemos Madrid convocará "lo antes posible" las primarias para que Errejón sea candidato

info Libre

Podemos celebrará "lo antes posible" sus primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019. Así lo decidió este miércoles el Consejo Ciudadano autonómico de la formación –su máximo órgano entre congresos–, que también aprobó tras más de dos horas de reunión quede la plancha que lo acompañarán. Fuentes de la dirección confirman que, salvo sorpresa, al menos la primera de las dos votaciones se celebrará en el mes de mayo, y el principal favorito para liderar la lista es el ex número dos de Podemos,, al que la cúpula del partido lleva semanas presionando para que se postule ya oficialmente como candidato para 2019.El Consejo Ciudadano de este miércoles no aprobó un calendario concreto para llevar a cabo las primarias y ni siquiera ratificó por escrito su decisión de convocar el proceso en dos partes y lo antes posible, algo que fuentes de la dirección contrarias al secretario general, Ramón Espinar, califican de "anormal" en este tipo de procesos. No obstante, lo que sí quedó claro tras la reunión es que, y será la ejecutiva la encargada de diseñar en los próximos días tanto el calendario concreto como el reglamento, que tendrán que ser aprobados por el Consejo Ciudadano autonómico, donde Espinar tiene mayoría.Fuentes próximas al secretario general autonómico explican que lo más "urgente" es elegir ya al próximo candidato a la Presidencia –es decir, ratificar lo antes posible a Errejón como el próximo cabeza de lista de Podemos en la Comunidad de Madrid–, por lo que esa votación se llevará a cabo,Por el contrario, no está tan claro que la votación separada para elegir al resto de la lista se celebre en las mismas fechas, aunque estas fuentes aseguran que esa elección tampoco tardará mucho en llevarse a cabo.En cualquier caso, el modelo de votación aprobado este miércoles por Podemos Comunidad de Madrid, ya que no podrá condicionar su elección como candidato a ir acompañado de su equipo. Pese a ello, y también a pesar de que el errejonismo se mostró en contra durante todo el día de de separar las primarias en dos votaciones y de celebrarlas a más de un año de los comicios de 2019, finalmente los integrantes del Consejo Ciudadano próximos a Errejón votaron a favor de la propuesta de Espinar, según confirmaron varias fuentes a. La corriente anticapitalista, por el contrario, se abstuvo.De todas maneras, la lista que configuren los resultados de ambas votacionesa las elecciones de 2019 en la Comunidad de Madrid. El partido morado tiene intención de concurrir en coalición con fuerzas como IU o Equo, lo que implica que estas fuerzas tendrán que realizar sus propios procesos y, posteriormente,. Aún no se ha decidido la manera en la que se configurará esta candidatura definitiva.