Ana Pastor rechaza pedir perdón a las víctimas del Alvia

"No va a pedir perdón ni a asumir ninguna responsabilidad". Son las conclusiones a las que ha llegado Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, tras su encuentro con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Domínguez se reunió la tarde del jueves con la conservadora, ministra de Fomento cuando se produjo el accidente en 2013, para exigir responsabilidades por lay dejó a otras 144 heridas.Las expectativas de las víctimas se han visto truncadas con la negativa de la conservadora. La exministra "mintió" y ha demostrado que no se hizo lo posible para revelar la verdad, sostiene el portavoz de las víctimas en conversación telefónica con. "Nos sentimos", admite. "Esta actitud sólo sirve para generar más dolor".Las víctimas solicitaron la cita a raíz de la demora de más de seis meses que hasta ahora experimentaba laaprobada a finales del septiembre pasado. La presidenta del Congreso de los Diputados, no obstante, anunció a principios de semana que será el próximo 18 de abril cuando la comisión se reúna para su constitución. Según ha confirmado durante el encuentro, Ana Pastor está dispuesta a comparecer si es llamada a hacerlo. "Es una ciudadana más, así que si la llaman tendrá que ir", apunta Domínguez.Las víctimas llevan casi cinco años reclamando responsabilidades por las consecuencias de un accidente plagado de incoherencias. Ladesarrollada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), tal como demostró la Comisión Europea, la falta de colaboración por parte de Renfe y Adif en la causa judicial o la ausencia de garantías en cuanto al sistema de seguridad de la línea, son algunas de las cuestiones clave que las víctimas han planteado a la exministra de Fomento y de las que, finalmente, no se ha responsabilizado. Domínguez, pese a todo, se confiesa optimista. La plataforma de víctimas no renuncia a continuar dando la batalla para revelar la verdad y reclamar justicia: "Esto es imparable y. Ya está saliendo", sentencia.