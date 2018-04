info Libre

Defenso els drets polítics dels 135 diputats del #Parlament i, a través d’ells, els del conjunt de la ciutadania de Catalunya, pensin el que pensin i votin el que votin. pic.twitter.com/cQdjee0aUf — Roger Torrent (@rogertorrent) 12 de abril de 2018

El(JxCat) sigue en el aire a menos de 24 horas para celebrarse, ya que persiste la incógnita de si el diputado de JxCat conseguirá una autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para acudir presencialmente ante la Cámara. Se espera que este jueves. Si no pudiera acudir a la Cámara, esto replicaría la situación que ya se generó con Carles Puigdemont y con el primer intento de investir a Sànchez –en marzo– y generaría una segunda incógnita: si los independentistas mantienen el pleno o deciden suspenderlo.JxCat y ERC confían en que esta vez sea diferente y Sànchez sí obtenga permiso para ir al plenario, y para argumentarlo aluden a la resolución que hizo sobre el candidato el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A través de un apunte en Twitter, el propio Sànchez reclamó este miércoles poder estar presente en el pleno y defendió que sería "" a la situación de Cataluña.te cuenta, minuto a minuto, la actualidad en Cataluña:El, Martí Estruch, ha calificado este jueves deen la institución, que ha comenzado sobre las 09.45 horas, según ha detallado en una atención a los medios en el lugar de los hechos.El presidente de Ciudadanos,, ha advertido este jueves de que no se debe "banalizar" las acciones de "violencia" de los Comités de Defensa de la República (CDR), que, según ha denunciado, pretenden "y son "una amenaza para la democracia".El coordinador de diputados y senadores del PDeCAT,, ha pedido al Gobierno central entender que el Parlament tiene mayoría absoluta independentista, por lo que le insta a dialogar y hacer propuestas, "porque de esto no se sale sólo con un".El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament,, y el secretario tercero, Joan García, han enviado una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent,porque pretende que "no se aplique la ley".Un juez de Sabadell (Barcelona) ha acordado citar comoy ha requerido a la policía catalana que identifique los móviles que se facilitaron a algunos agentes para el día del referéndum.La, en la que se debatirá la euroorden dictada contra el expresident catalán Carles Puigdemont, ha comenzado a las 09.00 hora local en la sede de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial en La Haya.El diputado delFeliu Joan Guillaumes considera un "" la imputación por rebelión y terrorismo contra la supuesta cabecilla de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco: "Esto no es terrorismo, esto es vocación de aterrorizar, que es una cosa muy distinta".El presidente del Parlament,, ha defendido que el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, sea candidato a la Presidencia de la Generalitat, y ha considerado "que el magistrado [Pablo Llarena] no hiciera caso a la legalidad internacional y a las medidas cautelares que plantea el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas".El director de la oficina en España de la, Wilhelm Hofmeister, ha dicho este jueves que. "No es nada contra España, es un malentendido de la situación en Cataluña", ha afirmado Hofmeister al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, por la posible "simpatía de una parte de la opinión pública alemana hacia el separatismo catalán".La(CDR), Tamara C.G, ha sido trasladada en un coche de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional donde ha llegado poco antes de las 9.30 horas para declarar ante el magistrado Diego de Egea por losque se le imputan por las actividades de esta organización, informan fuentes jurídicas.Agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves por la mañana en la sede deldel titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien autorizó por providencia que se investigara a este organismo por los pagos realizados para los observadores del referéndum del 1-O.El coordinador general del Partido Popular,, ha afirmado este jueves que los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) "tienen bastantes semejanzas con la" y si no lo son, "se asemejan muchísimo".Los Comités de Defensa de la República (CDR) y Alerta Solidària aseguraron este miércoles que los operativos y detenciones de los últimos días no son casuales e "a la movilización popular".