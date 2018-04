Iglesias, tras las dudas de Errejón sobre su candidatura: "La gente no va a consentir ni media tontería"

"Que nadie se dedique a marear la perdiz"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha avisado este jueves de que los inscritos de su partido, al ser preguntado sobre el hecho de que el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón , sólo quiera seguir adelante con su candidatura para las autonómicas de Madrid si puede presentarse a las primarias junto al equipo que construya, informa Europa Press.. Hay una urgencia que es evidente, y que es que tengamos un candidato. Yo he dicho claramente quién me parece que debe ser el candidato, pero eso lo van a decidir los inscritos y las inscritas", ha advertido.Así lo ha asegurado el líder morado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, al ser preguntado sobre los planes de Errejón en la Comunidad de Madrid, que el diputado madrileñotras la reunión de la dirección de Podemos Comunidad de Madrid celebrada este miércoles, en la que se debatió sobre el modelo de primarias a desarrollar.Errejón y sus afines apuestan por, consistente en elegir a la vez el cabeza de cartel y el resto de miembros de la lista. Sin embargo, el secretario general autonómico, Ramón Espinar, y su Ejecutiva pretende instaurar un nuevo sistema , consistente en votar primero el aspirante a la Presidencia y más adelante, en otro proceso, los candidatos restantes.A este respecto, el diputado madrileño ha avisado de queque no sea presentarse a esas primarias "de la mano" de un equipo "entero" y "serio", aunque dicho equipo sea fruto de los acuerdos con las diferentes corrientes que existen en el partido: además de los llamados errejonistas, los pablistas, referenciados en Espinar, y los anticapitalistas, que apoyan a la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.Preguntado sobre las dudas de Errejón, generadas por el sistema de primarias a elegir, Iglesias ha advertido de queporque de lo que están hablando es "de ganar las elecciones al PP y gobernar en Madrid"."Los inscritos no vana permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP., lo vamos a tener muy pronto, y salimos a ganar", ha enfatizado.Así, Iglesias ha celebrado que la dirección madrileña aprobara poner el marcha ese proceso de primarias. "Me parece que de manera muy sensata el Consejo Ciudadano decidió que es urgente tener un candidato ya a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha asegurado., estoy convencido de que lo va a hacer y creo que tiene muchas más posibilidades de ganar", ha añadido, al tiempo que ha celebrado también el hecho de que se apostara por "tejer los acuerdos necesarios" con sus socios de confluencia "para ser una alternativa que pueda gobernar en Maddird. "Y en esto, ni media tontería. Estamos en política para ganar al PP y gobernar en la Comunidad", ha zanjado.