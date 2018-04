Maillo: "Estoy deseando ver a Albert Rivera sentarse con Pablo Iglesias para negociar la moción de censura"

"Nadie está por encima de las siglas del partido"

El coordinador general del PP,, aseguró este jueves que la decisión a la crisis que se vive en el PP de Madrid por la polémica del máster de Cristina Cifuenes corresponde también a ella porque. Eso sí, dijo que hablar de celeridad no significa una "solución inminente" porque "hay tiempo" hasta el 7 de mayo, fecha límite para celebrar el debate de la moción de censura que presentó el PSOE. "Hoy por hoy", afirmó, si bien dejó claro que "nadie está por encima de las siglas del partido".En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Maillo dijo que no hay prevista este jueves una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, –que ha estado estos últimos días de viaje oficial a Argentina– y Cristina Cifuentes, aunque tampoco descartó que puedan hablar. De hecho, señaló quenacional que el PP celebró el pasado fin de semana Sevilla.Mailloque presentó este miércoles la Conferencia de Rectores (CRUE) porque esperaba "algo más concreto" de la investigación e hizo "dejación de funciones". "El escenario en que nos encontramos es", enfatizó, para subrayar que Cifuentes tiene una "trayectoria política" que la avala y no está "imputada ni procesada".Al ser preguntada por si la decisión de que Cifuentes siga siendo presidenta depende del presidente del Gobierno, después de que la presidenta regional lo haya dejado en manos de Rajoy, Maillo afirmó que "también es de ella porque es una decisión siempre personal". "También es una decisión de partido, pero ahora no hemos tomado una decisión ni la contraria", enfatizó, para señalar queEso sí, Maillo admitió que el PP es un "partido de gobierno". ". Es muy importante la estabilidad en Madrid. La decisión habrá que tomarla, pero hoy por hoy no está tomada ninguna decisión", manifestó, para reiterar que siguen "abiertos" a negociar con el partido de Albert Rivera.