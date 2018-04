Directo | El Gobierno valora la posible querella contra Llarena como una "amenaza" y un "error gravísimo"

info Libre

Los partidos independentistas sabían que Sánchez no podría ser investido. Pido a R. Torrent que deje de usar el Parlament para alargar el procés, q desconvoque el pleno de mañana y q proponga de una vez un candidato sin cargas judiciales. Necesitamos realismo, seny y convivencia https://t.co/FX0bT3jkAm — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 12 de abril de 2018

El presidente del Parlament, Roger Torrent, propondrá este viernes que la Cámara catalana se querelle contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Fuentes de la Presidencia de la Cámara consultadas por Europa Press explicaron que Torrent formulará esta propuesta en la reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament prevista para las 10.30 horas.Torrent tomó esta decisión después de que el magistrado del Supremo rechazara que el candidato a la Presidencia de la Generalitat,, se presentara al pleno de investidura que estaba previsto para este viernes y que, ahora, ha quedado aplazado.te cuenta, minuto a minuto, la actualidad catalana de este viernes:El candidato a la Presidencia de la Generalitat de JxCat,, ha asegurado quepor ahora y no lo hará al menos "hasta que exista un Gobierno legítimo en Cataluña".La líder de Cs en Cataluña,, ha advertido este viernes de queen Cataluña", después de que la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, se abriera a esa posibilidad el jueves.El primer secretario del PSC,, ha pedido este viernes unay una reforma de la Constitución que mejore el encaje autonómico y potencie el autogobierno catalán.El portavoz del PNV en el Senado,, ha reiterado la necesidad de dar "una salida política" a la situación en Cataluña, y ha considerado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está impartiendo "una" en la cuestión catalana.El ministro de Justicia,, ha afirmado este viernes que los grupos de Junts per Catalunya, ERC y la CUP cometerán uncontra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no permitir a Jordi Sànchez (JxCat) acudir a su investidura como presidente de la Generalitat.El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg ha confiado este jueves en que, día de Sant Jordi. En una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, el republicano ha señalado que "ir a elecciones no le interesa a nadie, empezando por la ciudadanía".