El PSOE deja en el aire la intervención de Franco en el debate de la moción de censura contra Cifuentes

El PP y Cs no regeneran

El PSOE ha dejado este viernes en el aire que sea el líder de los socialistas madrileños,, quien ejerza de portavoz en el debate de la moción de censura contra la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, después de que el currículum de Franco incluyera erróneamente durante dos legislaturas que era licenciado en Matemáticas a pesar terminó de no haber terminado los estudios, informa Europa Press.En rueda de prensa en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, no ha dado por hecho la intervención de Franco en ese debate —"paso a paso", ha dicho cuando se le ha preguntado—, sino que ha señalado que, cuando llegue el momento,, y no la Ejecutiva Federal,, dado que el portavoz habitual, Ángel Gabilondo, hablará como candidato alternativo a Cifuentes, defendiendo un programa de gobierno.Si Cifuentes dimitiese antes de que se debata la moción —la sesión no tiene fecha todavía pero debe celebrarse antes del 7 de mayo— la moción decaería y yacontra el nuevo presidente del PP que fuese investido."Yo n, si uno es diputado, ¿para qué quiere adornar más? Si es la carrera más complicada del mundo", ha señalado Ábalos, que ha rechazado comparar el caso de Franco con el de Cifuentes porque equivale a "usar pistolitas de agua frente a tanques".. Fuera intencionado o no (el error que incluía su ficha profesional en la Asamblea), no provocó daño a terceros", como sí ha ocurrido con el caso Cifuentes , por su "empeño en mantener una mentira", que ha implicado la presunta falsificación de documentos públicos, como el acta que pretendía acreditar que la presidencia defendió su trabajo de fin de máster, ha señalado.El número tres de la formación ha llamado la atención sobre el hecho de que tanto Cifuentes, que se presentaba como regeneradora de un PP en Madrid muy tocado por los casos de corrupción, como su socio de investidura, Ciudadanos,, dado que el PP sigue siendo "incapaz de corregir esa tendencia".Por eso, ha retado a la formación naranja a que déen la Asamblea de Madrid para que prospere la moción de censura contra Cifuentes, dado que sólo se precisa de un voto para que salga adelante.Ábalos ha pedido a la formación de Albert Rivera que abandone su "posición tacticista" y "vacilante". "Es duro que un partido de derechas como Ciudadanos tenga que mandar a la oposición a otro partido de derechas, pero", les ha advertido, precisando que no estaba llamando a la "insurrección" a los diputados naranjas.El secretario de Organización ha hecho referencia a las encuestas internas elaboradas por PSOE y Ciudadanos que reflejan queo sea tumbada con una moción de censura. El sondeo de los socialistas muestra incluso que son mayoría los votantes de Cs que están a favor de la moción.Ábalos ha insistido en que el problema que viene arrastrando el PP en la Comunidad de Madrid "acaba con este máster que podría ser anecdótico" pero que, en su opinión, es necesario encadenar con elque se dio en 2003.Se refiere Ábalos con el conocido caso del tamayazo , en el que dos diputados del PSOE se ausentaron de la sesión constitutiva de la Asamblea y no volvieron a aparecer, con lo que el candidato del PSOE, Rafael Simancas, perdió la mayoría que tenía para ser investido, se repitieron las elecciones y ganó la conservadora Esperanza Aguirre. Ábalos ha dicho este viernes que en esa operación, aunque no ha dado nombres.