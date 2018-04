Ibarretxe y Garaikoetxea suscriben un manifiesto que reclama un nuevo estatus para Euskadi y Navarra

"Proceso de regresión"

"Tiempo de iniciativa"

Los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe y dirigentes de la izquierda abertzale y de Podemos, junto algún histórico de ETA, han suscrito este viernes el manifiesto de la plataforma Demokrazia Bai! que, bajo el título Urgencia democrática, reclamaque les "reconozca explícitamente como pueblo, como nación" y aboga por la "bilateralidad en términos de igualdad" entre el Estado y cada una de estas dos comunidades, informa Europa Press.Ibarretxe y Garaikoetxea han estado presentes en lade este manifiesto junto al ex secretario general de LAB, Rafa Diez Usabiaga, el abogado Iñigo Iruin, los exconsejeros del Gobierno Vasco Joseba Azkarraga y Anjeles Iztueta, el senador de Podemos Josetxo Arrieta o el sindicalista Jesús Uzkudun, entre otros.Todos ellos, junto a, entre los que se encuentran el ex gobernador civil de Vizcaya Daniel Arranz, el exrector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, o los miembros de la izquierda abertzale José Luis Elkoro, Tasio Erkizia, o Eugenio Etxebeste Antton, exdirigente de ETA, suscriben el texto y forman parte de este "colectivo plural" que comparte la "inquietud" por la situación política actual.En el manifiesto, destacan que "el sistema español, que ya venía enfangado por la corrupción y sus políticas antisociales ante la crisis, por una erosión escandalosa del principio de separación de poderes y otros males no menores,"."Observamos unapor las corrientes ideológicas más autoritarias y conservadoras, el encarcelamiento de las ideas y de quienes las defienden", lamentan, al tiempo que muestran su preocupación por que "este proceso de regresión, esta corriente involucionista del régimen monárquico español cuente, por acción u omisión con el aval de Europa".Tras advertir de que si el Estado español se mantiene en "la vía de la imposición" continuará siendo ", un socio poco o nada recomendable", confían en que Europa "entienda esto más pronto que tarde" y contribuya a "introducir el régimen español por la senda de la democracia a la hora de resolver sus seculares carencias".Asimismo, el colectivo Demokrazia Bai! llama a la sociedad vasca a "abandonar la indiferencia, el distanciamiento, a, del compromiso con la esperanza". Además, manifiesta su voluntad de contribuir a la "rehabilitación de la política, a efectos sociales, para el cambio; a la restauración de la confianza y la ilusión colectiva". "Queremos hacerlo no para construir un muro de resistencia, sino para abrir una vía de transformación", añaden.En esa línea, destacan la amenaza de. "Si agregamos el cuestionamiento de los estatutos actualmente vigentes en nuestras dos comunidades, puede ser el momento de asir un proyecto, nuevamente, desde una perspectiva de país y sociedad emancipada", afirman, para añadir que "está en nuestras manos resignarnos a otro largo ciclo político y contemporizar con los tiempos de asedio que se anuncian o".A su juicio, "es tiempo de iniciativa". Por ello, requieren un nuevo estatus "inspirado en los principios del Desarrollo Humano Sostenible aplicados al país" y que otorgue competencias "plenas y exclusivas" en diferentes ámbitos y que, en definitiva,"Nuestra capacidad de decidir, el principio democrático de libre decisión, está intrínsecamente ligada a este recurso, de tal manera que todos aquellos proyectos políticos y causas sociales que puedan materializarse, siempre y cuando cuenten con las mayorías requeridas para ello", destacan , al tiempo que insisten en que "el debate sobre nuestro futuro desde estarsin limitarse a las instituciones y los partidos políticos".El manifiesto aboga también por "donde todas las vulneraciones de derechos sean reconocidas" y por el "reconocimiento sin ambages de las víctimas de uno y otro signo". Además, después de seis años del cese definitivo de la actividad de ETA, reclaman el acercamiento de los presos y el fin de las "normativas de excepción".El colectivo Demokrazia Bai! incide en que son un grupo de personas que confluyen desde la sociedad civil, "a título exclusivamente personal", y señala que, como plataforma abierta, se proponen "aportar en principio reflexión, debate y difusión" sin cerrarse a "la eventualidad de otro tipo de iniciativas"., concluyen.