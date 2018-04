La Audiencia Nacional da un mes a Valtonyc para que acredite la suspensión de condena por el TC o ingrese en prisión

Es impensable que alguien con la mínima noción de comunicación de crisis recomendara a Cifuentes negar evidencias tan inapelables como que no fue a clase y no hizo los deberes, y por tanto se sacó el título de gorra.

Helena Resano

De nuestra credibilidad depende todo: nuestro trabajo, nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Sin ella por ejemplo hoy ustedes no me leerían, ni me verían por la televisión cada mediodía, ni perderían medio minuto en escucharme.