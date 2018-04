Cientos de personas homenajean en Pamplona a los navarros asesinados y represaliados tras el golpe de Estado de 1936

Derribo del Monumento a los Caídos

Cientos de personas participaron este sábado en Pamplona en el acto, organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra ( AFFNA-36 ), para, informa Europa Press.El acto, que se celebró con motivo de la conmemoración de la instauración de la II República , tuvo lugar en la Vuelta del Castillo, junto altras el golpe de Estado de 1936.El homenaje, que estuvo conducido por el vicedirector de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, Patxi Telletxea, contó con las actuaciones del Coro de Villava, que interpretó Vientos del pueblo, Gernika y Erribera; del grupo de rock tafallés Los Lucians; y del grupo de teatro La Puerta Roja que ha representado el fragmento final de su obra Por la espalda. El acto finalizó con un aurresku y unade los asistentes.También intervino, aportando su testimonio, Emilia Salvatierra, hija deel 1 de diciembre de 1936, a la edad de 36 años. "Me lo robaron todo sin que nadie se haya disculpado por ello", remarcó para después expresar su deseo de que "estos recuerdos compartidos sirvan para".Salvatierra, de 82 años, manifestó que su padre "era un trabajador, una gran persona" que "no tenía antecedentes ni enemigos aparentes, pero eso no le valió de nada". Fue detenido en agosto de 1936y encarcelado en la prisión de Pamplona. El 1 de diciembre de ese mismo año fue fusilado junto cTambién tuvo palabras para su madre, a la que "le mataron cuatro hermanos y dos cuñados", y para las mujeres viudas a las que ", y encima en la calle las comprometían". "Aunqueque mataron sin piedad en mi pueblo, ni puedo ni quiero perdonarlos", subrayó.El acto también contó con la intervención del presidente de la AFFNA-36, Jokin de Carlos , que abogó por elque calificó como un "monumento a la muerte y al genocidio, hecho para glorificar lo que fue el holocausto navarro".y que "habría que derribar desde la punta la cúpula hasta la última piedra de la cripta", insistió.De Carlos señaló que sus "prioridades siguen siendo buscar a los nuestros " porque "no vamos a dejar que la historia se olvide".Resaltó que el homenaje de este sábado "lo que celebra es que un día como hoy hace 87 años, una época única que trajo un soplo de libertad, de justicia social, de confianza en el futuro". Sin embargo, "los poderosos no dejaron tiempo para que se consiguieran avances y aquí en Navarra, sin haber frente de guerra, se llevó a cabo un genocidio muy preparado y calculado que se llevó por delante a miles de hombres y mujeres", lamentó.De Carlos indicó queque "tuvieron que soportar el asesinato de sus maridos, sus hijos y hermanos" además de "burlas, amenazas" y "ser tratadas como criminales, como si tuvieran culpa de algo". "A esas viudas, hijas y hermanas que tanto sufrieron poco a poco las estamos olvidando, y no es justo", advirtió el presidente de la asociación que llamó a "rebelarse ante ese olvido" porque "fueron heroínas".