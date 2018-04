Ciudadanos apoyará un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid si Rajoy "encubre hasta el final" a Cifuentes

, aunque no sea su primera opción, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y "no actúa como debe de actuar", sacando a la popular de la presidencia, informa Europa Press.Así lo ha manifestado este sábado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , que hizo hincapié en que el caso del máster de Cifuentes es, por lo que dejó "abiertas todas las posibilidades" ante unaEn este sentido, añadió que la "primera opción" de Ciudadanosen la Comunidad de Madrid. Por ello, insistió en que Rajoy aparte a Cifuentes para que el PP pueda seguir gobernando en la comunidad con un, que "no haya mentido" y que no esté envuelto en una "trama de corrupción" en la universidad pública."No es nuestra opción preferente, pero si Rajoy encubre hasta el final a Cifuentes no habrá más remedio que plantearse un cambio de partido de Gobierno en la Comunidad de Madrid", señaló Villegas, que criticó que Rajoy sigue haciendo suyas laPara el secretario general de Ciudadanos, el caso del máster de Cifuentes es unadentro de la universidad pública, para "favorecer" los intereses de determinados políticos.Asimismo, subrayó que los madrileños no se merecen seguir con una presidenta "envuelta en todo este escándalo" y se merecen que, que deje de "encubrir" las tramas de corrupción que salen del PP y que tome la decisión de apartar a Cifuentes. "Que ponga encima de la mesa el nombre de un candidato del PP limpio,", pidió."Posiblemente Rajoy, que también tiene sus propios casos de corrupción cuando era presidente del PP,, pero por el bien de los madrileños que busque esos argumentos para tomar esa decisión y que la tome lo antes posible", dijo Villegas.Por último, el secretario General de Ciudadanos criticó que el PP está intentando mezclar temas de los currículum de determinados políticos con un tema, como es, a su juicio, una trama de corrupción en la universidad pública para "favorecer a determinados políticos".