CCOO y UGT vuelven a movilizar a miles de pensionistas en toda España en contra del 0,25

Una imagen que viene siendo habitual en los últimos meses volvió a repetirse este domingo: los, esta vez convocados por CCOO y UGT y con el objetivo, una vez más, deEn Madrid, miles de personas –– partieron a las 11.30 de la mañana de la fuente de Neptuno para terminar concentrándose en la Puerta del Sol. El Congreso de los Diputados recibió gritos de “ladrones” al paso de la columna por la carrera de San Jerónimo. La pancarta de cabecera portaba el mensaje de la protesta: “En defensa del sistema público de pensiones. No al factor de sostenibilidad . No al 0,25%”.Durante los pasados meses de febrero y marzo, a pesar de que no acompañó el buen tiempo de este domingo, proliferaron numerosas. Las primeras consiguieron que el debate de las pensionesy que se celebrase un Pleno monográfico en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció, entre otras medidas, “una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad”. Esta propuesta fue respondida con una nueva ola de manifestaciones en todo el país “El Gobierno del PP tiene dinero para lo que quiere. Dimisión”, pedía un cartel., proponía otro. “El 0,25 no es un incremento, es un excremento”, una proclama con la que coincidió Antonio, que participó en la marcha: “¿Pero qué vamos a hacer con eso? Si es una mierda. Con la subida no compramos ni pipas. Pero para otras cosas sí que hay dinero... No tienen vergüenza”.“Hacen con nosotros lo que les da la gana y estamos hartos y por eso. ¿No ves que somos jubilados? Podemos salir domingos, lunes, martes...”, advirtió José, para añadir que van a “luchar por nosotros y los que vendrán después”. Una misma preocupación que compartió Julia, quien teme por sus hijos y nietos, ya que. “¿Toda la vida trabajando para pasarlas canutas todos los meses? No hay derecho, no nos merecemos esto”, apuntó Mercedes.A su llega a Sol, a los manifestantes les esperaba un estrado al que se han subido el secretario general de UGT,, y su homólogo en la capital,, además de, secretario general y secretario de Empleo de CCOO de Madrid, respectivamente. Los sindicalistas emplazaron a los presentes a seguir luchando por sus pensiones e insistieron en que también están en juego las del futuro.Los sindicatos convocaron un centenar de movilizaciones como esta en defensa de las pensiones “dignas”. Aunque la mayor parte se celebraron el mismo día que la de Madrid, en Cataluña las protestas se desarrollaron el sábado ya que UGT y CCOO participaron en laconvocada por la ANC y Òmnium Cultural.