Podemos y Cs cuestionan la aplicación de la propuesta del PP de vigilar la veracidad de los títulos de los diputados

Unidos Podemos y Ciudadanos ponen en dudaque el PP lanzó esta semana en el Congreso para que la Comisión del Estatuto del Diputado, encargada de supervisar las declaraciones de bienes y actividades de sus señorías,informa Europa Press.En concreto, según avanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, su idea es que la citada comisión, que en esta legislatura preside el conservador Leopoldo Barreda, supervise el currículum de los diputados para que, en caso de no corresponderse con la realidad,Al recoger su acta, los diputados están obligados a presentar una declaración de patrimonio y bienes y a informar a la Cámara de sus actividades extraparlamentarias, que deberán ser luego autorizadas por la mencionada comisión parlamentaria, peroAhora bien, todos plasman en su ficha personal de la web de la Cámara Baja, que es pública, su currículum académico y profesional, aunque el Congreso no comprueba la veracidad de las titulaciones porqudando por hecho que lo que aporta cada uno es lo que en realidad tiene.No obstante, desde el PP, y en aras de aumentar la transparencia, ha trasladado ya a los grupos parlamentarios una propuesta para que la Comisión del Estatuto del DiputadoSegún indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ésta es una de las propuestas que el PP ha lanzado para incluir en el código ético que la Mesa del Congreso encargó redactar a la citada comisión para dar respuesta a las recomendaciones del último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa.Pero la medida del PP no ha tenido muy buena acogida por parte del PSOE, de Unidos Podemos y Ciudadanos. De entrada,para anunciar esa medida,de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A raíz de ese episodio también se han conocido otros casos de presunta falsificación de títulos académicos, como los del líder del PSM, José Manuel Franco, que hace años informaba de una Licenciatura en Matemáticas que no existía.Desde el PSOE aseguran que la propuesta del PP sobre los títulos es "trivial" y sólo busca "justificar lo injustificable" del caso Cifuentes, e insisten, como vienen haciendo desde principio de legislatura, en apostar por "ir a más" garantizando queque establece el Reglamento de la Cámara Baja y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).En concreto, los socialistas sostienen que sólo deben permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias, sin percibir salario., con el consiguiente retraso de la aprobación del primer dictamen con las actividades privadas de los diputados.En Unidos Podemos recuerdan queque el PP proponga un control sobre si los diputados la "ética" de los diputados, es decir, sobre si mienten o no con sus titulaciones.Cosa muy diferente es, comentan, lo que ha ocurrido con Cifuentes y su máster, donde podría haber, por la de la Universidad Rey Juan Carlos.Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos coinciden en que no acaban de ver cómo se podría articular la medida del partido de Mariano Rajoy. Y es que, además de requerir una reforma del Reglamento del Congreso para dar a la comisión, podría colisionar con la Ley de Protección de Datos.Esta nueva propuesta del PP se verá junto con las que presenten el resto de grupos en una reunión que el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado prevé convocar próximamente para fijar un plan de trabajo tras recibir el encargo de la Mesa del Congreso de elaborar un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses para cumplir con las recomendaciones del Greco, que reclama acciones contra la corrupción en el Legislativo.Hasta la fecha, esa comisiónentre ellos el Europeo, antes de elaborar el suyo propio, que no formará parte del propio Reglamento del Congreso pero sí será de conocimiento público.Entre sus recomendaciones, el Greco destaca quede intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, si bien también apunta la necesidad de que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.En concreto, la Mesa del Congreso quiere que la Comisión del Estatuto del Diputado, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.Otra de las medidas en las que hace hincapié el Greco es la regulación de los lobbies, y ahí se destaca que, que lleva meses congelada, pero se piden avances concretos y que no se limiten sólo a crear un registro deque operan en el Parlamento.De hecho, el órgano rector de la Cámara desearía que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para trazar la "huella legislativa" de las leyes y así determinar