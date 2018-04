El Gobierno rechaza, en una frase, abrir el debate sobre la eliminación del Ducado de Franco

El Gobierno niega que sea una loa llamar a Franco "general de gran prestigio"

Lacontinúa generando polémica. Hace dos semanas, la solicitud de hacerlo desaparecer llegaba a la Fiscalía, que despachó el caso en un párrafo y decidió archivar, así, la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Este lunes, era el Gobierno el que se pronunciaba sobre la necesidad de abrir el debate sobre su permanencia y, al igual que el Ministerio Público, lo rechazó con un argumento muy breve. "". Esa fue la respuesta que dio el Ejecutivo a la pregunta por escrito que registró el senador de Compromís Carles Mulet hace tres meses.La continuidad de este tipo de títulos, definidos por Compromís como "", siempre generó polémica, pero fue el pasado 26 de marzo cuando adquirió mayor actualidad. Ese día, la hija mayor de la duquesa de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú,, Carmen Franco Polo. En aquel momento comenzó el proceso de renovación del título, proceso que la Fiscalía ve que se produce en cumplimiento de la normativa vigente y argumento por el cual rechazó la petición de la ARMH.Para Compromís, la continuidad y sucesión del Ducado de Franco, sin embargo,. Concretamente en su artículo 14 que, recuerdan, establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". "Sin embargo, el artículo 62 otorga a un monarca, no elegido democráticamente, el privilegio de [...] conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. En base a este privilegio,", argumentó Mulet en su pregunta. Y entre estos títulos se encuentra el Ducado de Franco, otorgado a los descendientes del "genocida dictador".En el mismo sentido se pronunció la ARMH, que consideró la solicitud de la hija de Carmen Franco un. "Naturalmente pedimos que no se renueve ese título porque supone apología del franquismo", explicó, representante de la asociación. "El título tiene una relación directa con el dictador en reconocimiento de unos méritos y entendemos que los méritos de la familia Franco son el haber llevado a cabo un golpe contra la democracia", criticó.Por ello, el pasado lunes, la asociación instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a que soliciten al Consejo de Estado unconcedido por el rey Juan Carlos en 1975, así como los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco. Lo hicieron porque entienden que para eliminar este título debe pronunciarse el Consejo de Estado a través de un dictamen acerca de qué significa en democracia que todos los Gobiernos desde que se recuperó la democracia hayan renovado distinciones queEsta demanda se sumaba a la ya realizada tres días antes por el PSOE, que reclamó al rey que anulara el título y que impidiera que Carmen Martínez-Bordiú lo heredase. Lo hizo el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE,, que registró en el Ministerio de Justicia un escrito de alegación en el que pide al Gobierno "instar al jefe del Estado a que ordene la anulación del Ducado de Franco" y, como consecuencia, la retirada del título y la prohibición de que pueda procederse a la sucesión en los derechos del título. El apellido Franco, argumentó entonces, "vacon resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas". Tras recordar que quedan "más de 100.000 represaliados enterrados en cunetas y fosas comunes fruto de ese régimen", Perelló señala que la Ley de Memoria Histórica de 2007 obliga a las Administraciones a retirar los símbolos franquistas.En la misma línea, aludiendo al respeto a esta ley,e inició una ofensiva para conseguir su supresión, y lo hizo manifestando su voluntad de dirigirse al rey Felipe VI y al Ministerio de Justicia –que es quien lleva los trámites de sucesión del título– alegando que el Ducado contraviene la normativa aprobada en 2007.Esta no fue la única respuesta por escrito que dio el Gobierno a cuestiones relacionadas con el franquismo. Este mismo lunes, el Ejecutivo. Lo hizo respondiendo a otra pregunta, registrada esta vez en el Congreso de los Diputados por el diputado de En Marea, que cuestionó el busto que se exhibe en el Museo Militar de A Coruña, en el que se describe al dictador como "militar de gran prestigio"., siendo esa tarea de los investigadores e historiadores, quienes necesitan de estos museos para comprender la época estudiada en cada caso. En el caso referido, no existen loas a la figura del General Franco", argumentó el Gobierno de Mariano Rajoy, que explicó también que esa descripción lleva expuesta "más de 20 años".En su pregunta al Gobierno, en cambio, el diputado de En Marea denunciaba que algunos de los paneles del museo son un, y que resultan además "un insulto a la inteligencia". "¿De verdad considera que fue un militar de gran prestigio? ¿No cree que fue un dictador que asesinó a miles de personas, muchas de ellas todavía en las cunetas y sin que se haya hecho justicia a su memoria?", criticó.