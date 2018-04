El juez cita a Arce por injurias y calumnias contra la Policía

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado a la edil de Ahora Madrid y concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce , a declarar el próximo 4 de mayo por uncontra la Policía Municipal de Madrid por los mensajes difundidos a través de una red social tras la muerte el pasado 15 de marzo del senegalés Mmame Mbage , informa Europa Press.La citación se produce después de que este juez haya acumulado en una misma investigación lassobre este tema, admitiendo a trámite las relativas a la Asociación de Policia Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal (UPM).En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, también se cita a declarar en calidad de investigado al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid,La querella de la UPM se dirigía contra Rommy Arce, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y Malick Gueye por un. Mientras que la acusación de la APMU se basaba encontra Arce, Malick Gueye, el Partido Comunista de Madrid e Izquierda Unida de Madrid, así como otras personas no identificadas.En cuanto al delito de incitación al odio, el juez destaca que en el presente casoen el artículo 510 del Código Penal , los cuales tienen "carácter taxativo y son de interpretación restrictiva, no pudiendo atribuirse relevancia penal a las conductas dirigidas contra otros grupos sociales".El juez señala que los hechos "contenidos en el relato de ambas querellas pueden ser calificados inicialmente, sin perjuicio de posterior calificación en el momento procesal oportuno, como decontra el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid". Por ello, indica que procede admitir la querella contra Rommy Arce Legua y Malick Gueye.Además, señala que no procede admitir la querella contra Monedero ni contra el Partido Comunista e Izquierda Unida al no revestir carácter penal las afirmaciones por los mismos realizadas en las redes sociales.Por otra parte, sobre los, al no estar determinadas las personas contra las que se dirige la querella, el juez acuerda la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de la identidad de los autores de tales mensajes en redes sociales.Para ello, librará oficio a laa fin de que identifiquen a los autores de los mensajes en los anteriores perfiles de Twitter y Facebook.Tras esta imputación, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Unificada de la Policía Municipal, Carlos Bahón, ha solicitado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que "llame al orden" a la Rommy Arce por sus "reiterados conflictos" con los funcionarios de la Policía Municipal y, si no,En la misma línea, el asesor jurídico de Unión de Policía Municipal, Antonio Suárez-Valdés, entiende que la primera edil matritense "deberíay que no se puede mantener en su puesto a la misma, cuando está siendo investigada por injuriar y calumniar a sus propios agentes de Policía".