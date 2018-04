La cúpula del PP avala a Cifuentes: Cospedal ve en la carta "un acierto" y Maroto denuncia un "doble rasero"

Maroto y De la Serna creen que la decisión es un "acierto"

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , después de que haya renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos y pedido disculpas por las "condiciones flexibles" de las que disfrutó, informó Europa Press."Me ha parecido una cartade todo lo que ha ocurrido", sostuvo Cospedal en declaraciones a los medios antes de comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso. "", subrayó ante las preguntas sobre el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid.Cospedal ya manifestó su apoyo a Cifuentes poco después de que saltara la polémica sobre el máster obtenido en la URJC ycontra ella. "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal", dijo en un comentario publicado en su cuenta de Twitter.Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP,, dijo este martes que es "un acierto" la decisión que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, añadió ". Todos sin excepción, sean de mi sigla o de otra".En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el vicesecretario también. "Lo que no tiene ningún sentido es que estemos descubriendo políticos de todos los colores con licenciaturas falsas, y lo reconozcan sin sonrojo. Y sin embargo, esos mismos son los que ponen mociones de censura a otros", criticó.En la misma línea se pronunció el ministro de Fomento,, que aseguró que la decisión. Así lo comentó también en los desayunos informativos organizados por Europa Press. El titular de Fomento añadió que la renuncia al título de máster de Derecho Público es unpor parte de Cifuentes que solo puede "respetar" y trasladar que le parece un "acierto".Respecto a la moción de censura que se ha presentado sobre Cifuentes, De la Serna apuntó queestos días como el referido al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien precisamente firmó la moción contra la presidenta regional "por una cuestión de currículum" cuando en su CV llevaba años recogiendo una titulación de Matemáticas de la que no disponía.", espetó el ministro para señalar que quienes promueven la moción de censura sean personas que realizaron este tipo de actos, en referencia a posible falsificación de su currículum.