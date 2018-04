Esperar a lo que diga la Justicia

La presidenta de la, compareció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Lo hacía con la intención de trasladar la idea de que, pese al caso del máster, la región no ha estado paralizada. Que se ha convocado 78 actos públicos en el último mes y que se han seguido tomando iniciativas para los madrileños. Pero ninguna de las preguntas de los periodistas estuvo destinada a conocer más detalles de los acuerdos del. El foco estaba puesto en la carta que había remitido esa misma mañana al rector de laen la que anuncia su disposición a renunciar al polémico título En tono irónico con la prensa, Cifuentes se felicitó de la acogida que había tenido entre los medios la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros deldijo comprender el trabajo de los informadores, pero anunció que no va a dar. Porque considera que ya las ha dado todas. Sí quiso insistir en que sigue sin ver motivos para dimitir. Y en que cuenta,con el apoyo de su partido y de. "Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente", subrayó. También diría que, en todo caso, "siempre" estará a lo que diga su partido.Las declaraciones de la presidenta madrileña no pasan inadvertidas en un contexto en el que en su partidoentre quienes creen que debe apartarse para dejar de hacer daño a las siglas y para que no pierdan la Comunidad de Madrid y entre quienes creen que no hay que ceder al "chantaje" de Ciudadanos. La secretaria general del PP , lideraría el segundo de estos bloques, según apuntan las fuentes consultadas.La semana pasada, la presidenta madrileña levantó ampollas en su propio partido cuando desde su entorno se trasladó la idea de que sólo daría un paso atrás si se lo pide Rajoy.En este sentido, resaltó que está de acuerdo con todos los miembros de su partido que señalan queporque ella opina lo mismo., sostuvo. Lo justificó al asegurar que "no se ha incumplido el acuerdo de investidura en ningún punto".Tras recordar que hay en marcha una moción de censura,"Si apoya esa moción, un cambio de Gonierno cuando el acuerdo de investidura no se ha roto... Será Ciudadanos quien tengan que explicar a los ciudadanos por qué gobierna la izquierda, por qué rompe un acuerdo que estamos cumpliendo, por qué entrega la Comunidad de Madrid a PSOE y Podemos.Sobre la carta remitida en la mañana al rector, Cifuentes señaló que se trata de una decisiónEs decir, que no ha habido presión ni mediación del PP. Una decisión que, según dijo, lleva "días madurando" por que el máster "es un máster obtenido legalmente".Pese a la insistencia de los informadores, Cifuentes no quiso precisar si ha recibido alguna llamada de Rajoy o si ambos han hablado desde que el presidente llegó de Buenos Aires el pasado jueves. Tampoco quiso confirmar, como si hizo hace semanas, que había presentado elel 2 de julio de 2012.Como había hecho en la carta, Cifuentes mostró ante los medios su extrañeza por la forma en la que la universidad le facilitó el acta del TFM con las firmas que después resultaron ser falsificadas.