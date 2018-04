Carta del rector

¿Llega tarde?

La presidenta de la Comunidad de Madrid,ha remitido una carta [aquí, en PDF] al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que entre otros asuntos anuncia su intención de renunciar al Máster en Derecho Autonómico que cursó en 2011-2012. La presidenta madrileña toma esta decisión casi un mes después de que se destaparan una serie de irregularidades en la obtención del título. eldiario.es publicó la primera de las informaciones el pasado 21 de marzo. Y, desde entonces, la presidenta madrileña, ha apuntado a que su máster era legal y que, en todo caso, quien debía dar explicaciones es la universidad. Estos mismos argumentos son uno de los hilos conductores de la misiva.La carta de Cifuentes al rector ha sido publicada en exclusiva por okdiario y difundida por el perfil oficial del equipo de la presidenta en la red social Twitter. Está fechada este martes 17 de abril.En el documento, además de anunciar suasí como de todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias". "Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título", añade.En el ámbito de las "presuntas irregularidades administrativas", Cifuentes destaca el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Un documento que facilitó la presidenta a los medios el día que estalló el escándalo y que poco después se informaría de que algunas de las firmas que se aportaban estaban falsificadas."Como bien sabes, nos fue remitida por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo, a las 17.36 horas, procediéndose por tu parte un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una infiormación reservada, al existir dudas sobre su contenido", relata. "Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender, puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros. No obstante lo cual, procedimos a su distribución a los medios en base a que, dada la fiabilidad que tenía para nosotros el remitente, que era tu propia Secretaría", añade.Paralelamente, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC),, aseguraba que el proceso para retirar el título de máster a la presidenta "no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales" y que "de confirmarse el delito de falsedad documental" solicitaría al Ministerio de Educación que la titulación sea revocada. "No tengan ninguna duda", puede leerse en una tribuna publicada en la edición de El País de este martes y recogida por Europa Press.El rector sostiene que esta es "la peor situación vivida" en la URJC y señala que si bien "se han cometido errores en estos días, se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad".Para Ramos, "son muchos los que han aprovechado esta circunstancia en beneficio de sus propios intereses y batallas, y en contra de la propia Universidad" olvidando que se trata de un centro educativoElcelebra este martes su Consejo de Gobierno. Su equipo no ha confirmado todavía si será ella la que comparezca en la rueda de prensa posterior.La idea de la renuncia al título lleva semanas rondando la cabeza de destacados dirigentes del PP. Sectores del PP se han mostrado convencidos de que esta tendría que haber sido la primera reacción de la presidenta madrileña. La pregunta es si el gesto de este martes llega tarde si se tiene en cuenta que ya hay una moción de censura planteada por el PSOE en la Asamblea de Madrid y que en Ciudadanos dicen estar dispuestos a apoyarla si antes los conservadores no proponen a un candidato "limpio".