El cerebro financiero de 'Gürtel' admite que Orange Market no hubiera sido viable sin contratar con el PP

El presunto cerebro financiero de la Gürtel , se desvinculó este martes en el Congreso de la supuesta financiación ilegal del PP y del entramado por el que se le investiga y se negó a contestar a las preguntas que los diputados le formularon sobre el mismo. Eso sí, dejó claro que una de las empresas de Francisco Correa –supuesto líder de la trama–, Orange Market,, informó Europa Press.Blanco Balín arrancó su comparecencia ante la comisión que investiga las cuentas del PP leyendo un escrito y adelantando quea la comisión porque él no perteneció "jamás" al PP, no colaboró "de ninguna manera" con ninguno de sus dirigentes ni tuvo "ninguna información sobre su estructura o su financiación".El investigado por ser el encargado de blanquear el dinero que las empresas de Correa obtenían de las comisiones ilegales que les pagaban los empresarios por conseguirles contratos públicos, relató que su asesoría fiscal. La cuarta era Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez, El Bigotes Así, remarcó que ni Correa ni el exdirigente del PP gallego y presunto número dos de Gürtel,, le dieronsobre su relaciones con el PP, sus empleados o sus dirigentes ni sobre "los acuerdos a los que, en su caso, hubieran llegado con ellos sobre el desarrollo de las actividades o la forma de facturar sobre los servicios que prestaban".En este punto, recalcó queen las que se hablara de esas actividades con el partido de Mariano Rajoy y que en ningún momento vio "ninguna factura falsa o que no se correspondiera con la realidad". "", apostilló.Con todo ello quiso dejar claro que nadie le involucró en el tema que investiga el Congreso, pese a que está imputado en por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. A su juicio, sus imputaciones en las piezas separadas de Gürtel en las que está siendo investigado "no son fruto de su relación profesional o personal con Correa y Crespo, sino que "" en la que siempreTras exponer todos estos argumentospara garantizar su derecho de defensa. No obstante, los portavoces de los distintos grupos lograron arrancarle alguna información, aunque casi siempre que preguntaban sobre algún dato específico relativo a Gürtel se encontraban con la misma respuesta: "r".Por ejemplo, sí negó expresamente que, en contra de lo afirmado por Crespo, él hiciera un dibujo para explicar todo el entramado financiero que había diseñado. También aseguró que, de cuyo consejo de administración fue miembro, sino que eso correspondía a Álvaro Pérez, El Bigotes y que él despachaba con Cándido Herrero.Blanco Balín, pero sí admitió quedando clases a opositores en el Centro de Estudios Financieros. Sin embargo, no contestó a ninguna pregunta sobre Alejandro Agag, yerno del expresidente.Sobre el expresidente de Caja Madridporque también era inspector de Hacienda y porque tuvieron una "relación profesional" cuando el primero estaba en la caja y él en Repsol, donde llegó a ser vicepresidente y en la que recaló de la mano de Alberto Cortina. En Repsol no llegó a cobrar "más de tres millones de euros" al año pero salió con una indemnización por despido de siete millones.Cuando dejó Repsol volvió a su despacho de asesoría jurídica donde trabajó con las empresas del Grupo Correa y llegó a ser accionista de Orange Market y a sentarse en su consejo, durante "cinco meses". Luego precisó que él, que tenía el 65% de la de El Bigotes.En cualquier caso, aseguró. Además, en respuesta al diputado de En Comú Jaume Moya, recordó que Orange Market "daba beneficios" pero no hubiera sido "viable" sin haber contratado con el PP.Trasen las localidades madrileñas de Arganda del Rey o Majadahonda que se están investigando, Blanco Balín, dijo que no cobró comisión alguna por la compra venta de un solar en la primera de ellas, un dinero (130.000 euros) que se habría ingresado en una cuenta en Suiza.También negó haber recibido comisiones por la adjudicación a Teconsa de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia y haber tenido firma autorizada en la cuenta 'Soleado' de Credite Suisse junto a Francisco Correa. "", dijo.Correa declaró que Blanco Balín metió en esa cuenta "de su íntimo amigo Arturo Fasana" losque habría cobrado como consejero de Repsol por cerrar operaciones en países latinoamericanos. "Como eso no pertenece a Gürtel, le voy a contestar", comentó el compareciente cuando el portavoz de Bildu, Oskar Matute, le preguntó sobre este particular.Según explicó, las "autoridades españolas" revisaron todos los movimientos de la cuenta 'Soleado' y no encontraron ningún ingreso a su favor. También recalcó que cuando dejó Repsol, la nueva Presidencia de la empresa repasó toda sus actividades y"Eso me duele más que el tema de Gürtel porque", sentenció, agregando que tampoco se probó ninguna actividad ilícita de su paso por Gas Natural. A su juicio, esas afirmaciones de Correa pueden tener su origen en un pacto que éste pudiera tener con alguien para. "Ya que no puede involucrarme en el tema de Gürtel quizá me quiere involucrar en temas de Repsol", indicó.Cuando Matute le preguntó si tiene constancia de que las autoridades españolas revisaron la cuenta 'Soleado' más allá de lo relativo a Gürtel, el compareciente se reafirmó. "Ha sido totalmente revisada, otra cosa es que las autoridades hayan tachado operaciones no tengan que ver con", respondió.En otro momento de su intervención, cuando se le preguntó sobre un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se le señala como "pieza clave" de Gürtel, denunció que "la Policía se extralimita" en esa afirmación porque. También ha dicho no saber "a cuenta de qué" en un informe judicial se le define como "íntimo amigo" de Aznar.Blanco Balín dio algunasa lo largo de su intervención, lo que llevó a Matute a preguntarle si se encontraba bien y al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, si le estaba "aburriendo". Él negó ambas cosas.Precisamente, en respuesta a Cantó,sabiendo lo que sabe ahora, y negó saber quién el empresario chino Gao Ping, supuesto cabecilla de una red criminal.