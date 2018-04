El Supremo contesta al tribunal alemán que la violencia es secundaria cuando la rebelión se comete desde el poder

Si los hechos hubieran ocurrido en Alemania

Violencia al lanzar dos millones de personas a una votación ilegal

Comparación no razonable

El "arsenal" del TC

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aprovechó la contestación a un recurso del expresidente de la ANC Jordi Sánchez para rebatir al tribunal regional de Schleswig-Holstein, que rechazó entregar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemotn por rebelión, y, informó Europa Press."Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del TC, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la UE, con una democracia asentada,oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales", agrega la Sala en su auto, del que fue ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.Además, el alto tribunal españoly afirma que puede ser atribuido a quien "en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estadolas instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían". Añaden que en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.También destaca que "si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado,como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein", explica.El auto fue dictado por la Sala de Apelaciones, formada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro (que ha actuado de ponente) yy la concesión de un permiso extraordinario para asistir a la primera investidura el pasado 12 de marzo.Sobre el delito de rebelión afirma que "en este caso parece que, cuando menos indiciariamentede la Nación española" que protegen los artículos 1 y 2 de Constitución, por lo que su aplicación es razonable.En concreto especifica que no se trata de una "rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder", sino que las personas que llevaron la iniciativa en la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran "constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma".Por ello, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado trataban de desconectar o desgajar del Estado las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían. Para elloa través de unas elecciones legítimas, "instrumental jurídico que acabaron utilizando con"."En un contexto de esa índole,, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de unen su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuerza legítima del Estado", explica.Los magistrados destacan respecto del 1-O que el Gobierno desplazó a Cataluña a unoscon la obligación de que se cumplieran las resoluciones del TC, prohibiendo la declaración de un referéndum declarado inconstitucional.Sin embargo, pese a todas las advertencias "los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e". El resultado fue que, como era "totalmente previsible e inevitable",y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.El auto analiza a continuación la intensidad de la violencia ocurrida y la valoración de ese aspecto que realiza el tribunal alemán, ya quepara que el Gobierno español se hubiese visto obligado a rendirse a las demandas de los insurgentes al no resultar bastante para doblegar la voluntad del Estado.Destaca al respecto que los 6.000 agentes que se utilizaron para impedir el referéndum resultaron ostensiblemente superados por los dos millones de votantes, y prueba de ello es que la consulta acabó realizándose (sin las mínimas garantías, eso sí) y quede Cataluña. Añade que "si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable quey entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto".Además, el TS destaca que no es razonable que el tribunal alemán homologue lo ocurrido en el proceso separatista de una comunidad autónoma de más de siete millones de habitantes como Cataluña con unas revueltas organizadas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt al tratarse de dos sA la Sala lo que más le llama la atención de la argumentación del tribunal alemán es que empieza con un ejemplo hipotético muy adecuado al caso de Cataluña, como es preguntarse que sucedería en Alemania si el presidente de un Land incurriera en una conducta como la perpetrada en Cataluña, "pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto,"."El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental", dice el auto.En cualquier caso, la Sala recoge además en su resolución que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en elEl auto también recuerda que la mayoría de las decisiones del Govern de Puigdemont fueron anuladas por el TC y que, para ello, fue necesario elaborar "unde este órgano "para ir respondiendo a lo que podía considerarse una tenaz liquidación del ordenamiento jurídico estatal dentro de la Autonomía de Cataluña".Respecto al caso concreto de Sánchez señala que "parece incuestionable" que, como el reto de personas que dirigían el procés en sus distintos niveles "" durante los años 2015 a 2017, periodo en el que el Gobierno y el TC procuraba "ir cerrando con demandas y resoluciones jurídicas las importantísimas grietas que progresivamente aquéllos iban abriendo".