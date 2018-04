Susana Díaz y Pedro Sánchez vuelven a coincidir en la Feria de Sevilla dos años después.

Reunión con Rajoy

La presidenta de la Junta de Andalucía,, y el secretario general del PSOE,, han vuelto a coincidir este martes en la Feria de Sevilla, dos años después de su primer encuentro en el Real, ya que el pasado año Sánchez no visitó la Feria al coincidir con la campaña de las primarias a la Secretaría General del PSOE, informa Europa Press.Díaz y Sánchez se han saludado en la, donde han asistido juntos a la entrega de los tradicionales claveles que concede anualmente esta institución y que este año distinguen a la bailaora y coreógrafa Matilde Coral; el humorista, actor y presentador Manu Sánchez y a la asociación Danza Mobile, entidad dedicada al desarrollo integral de personas con diversidad funcional a través de las artes.La presidenta de la Junta ya estaba en la caseta conversando con Matilde Coral cuando el secretario general del PSOE ha llegado, acompañado por el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la Ejecutiva Federal y su persona de confianza en Andalucía, el sevillano, y se ha acercado a saludarla.Después han seguido juntos el acto, rodeados por un nutrido grupo de periodistas y reporteros gráficos congregados por el morbo que despierta cualquier encuentro entre ambos después de su enfrentamiento en las primarias del PSOE, aunque tanto Díaz como Sánchezen sus declaraciones a los medios de comunicación.Así, Sánchez ha declarado a los periodistas poco antes de su encuentro con Díaz que mantiene unacon la presidenta andaluza y ha subrayado su "respaldo" a la actuación del Gobierno andaluz como secretario general del PSOE.Susana Díaz, que lucía un traje de flamenca blanco con lunares negros y flores rojas diseñado por Yolanda Rivas, había realizado antes del encuentro un recorrido por el Real acompañada por el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y buena parte del Gobierno andaluz, durante el que ofreció una entrevista en la caseta de la Cadena Ser , en la que aseguró que ", y si es mi secretario general pues más".La presidenta de la Junta también ha bromeado con el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le haya convocado en Moncloa precisamente este miércoles de Feria, día festivo en Sevilla. ", seguro que no había ningún andaluz en Moncloa que le dijera que es el día grande de la Feria", ha comentado, antes de dejar claro que para ella "no hay sábado, domingo o festivo cuando se trata de trabajar por Andalucía y defender sus intereses, porque es lo primero".Precisamente ha comentado que su cita con Rajoy en Moncloa previsiblemente, que visitará este miércoles la Feria de Sevilla, y ha destacado que el "secreto del éxito" de la Feria reside en que "tira mucho y quien viene repite".Díaz se reunirá este miércoles en Madrid con Rajoy para abordar el asunto de la, mientras que también le pedirá explicaciones sobre el nuevo "castigo" a esta comunidad en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.La reunión se producirá en el Palacio de la Moncloa,, después de que la jefa del Ejecutivo andaluz solicitara días atrás un encuentro al presidente del Ejecutivo para abordar la necesidad urgente de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).Susana Díaz dará cuenta a Mariano Rajoy del documento aprobado por el Parlamento andaluz en materia de financiación autonómica, que fue respaldado por PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos (Cs) fue la única formación que no lo apoyó. Se trata de unade cara al debate de un nuevo modelo de financiación autonómica y que se basa en principios como el de la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.La pasada semana, el Pleno del Parlamento andaluz también aprobó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE-A en la que se instaba a la Junta a que demande al Gobierno centralpara abordar la reforma del modelo de financiación autonómica.La presidenta de la Junta también pedirá explicaciones a Rajoy por el nuevo "castigo" a Andalucía con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Díaz ha indicado que ese "castigo" no tiene ninguna justificación y queque cada andaluz cuente con 42 euros menos que la media española en inversión.Financiación autonómica y PGE serán los dos temas principales que la presidenta abordará en su reunión con Rajoy, si bien ha apuntado que también lleva, como las reivindicaciones que le trasladaron la pasada semana las camareras de piso , o el asunto del proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana o la recuperación de las playas andaluzas afectadas por el fuerte temporal.