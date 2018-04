Anticapitalistas no presentará alternativa a Errejón en primarias por considerarlas un "reparto de sillas sin debate"

Anticapitalistas, la corriente que se aglutina en Podemos en Movimiento, no presentará alternativa al proyecto del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón , de cara a las primarias para las elecciones autonómicas de 2019 en la Comunidad de Madrid al considerar que éstas "constituyen un reparto de sillas y cargos,", informa Europa Press.Según ha indicado el diputado de Podemos Raúl Camargo, dicha decisión ha sidode los asistentes a una asamblea celebrada este miércoles y ha sido tomada por el rechazo de la corriente al momento en el que se han convocado las primarias así como a "sus formas, ritmos y objetivos".A su parecer, estas primarias han sido diseñadas de forma totalmentey en ellas no se asume la que debería ser su idea principal: "Construir una candidatura amplia, plural, con más actores involucrados y con un programa participado que nos permita ganar la Comunidad, a la manera como se hizo en el 2015 con Ahora Madrid".Para los anticapitalistas, estas primarias tienen como objetivo "un reparto de espacios entre líderes del partidoy responden a rivalidades y disputas que alejan del Podemos" que quieren construir. En este sentido, han indicado que suponen un cierre en un momento en el que tendrían que estar "golpeando al PP y a Ciudadanos, tejiendo por abajo una alternativa sólida e ilusionante para el 2019".Es por ello que creen que la mejor opción es "y fijar otras tareas para Podemos y las fuerzas del cambio" que consistan en "caminar hacia otro modelo de construcción de la unidad popular" y no enrocarse en unas primarias "sin garantías democráticas, sin pluralismo y sin debate político"."Hemos recibido, pero no creemos en esa lógica de poder. Nosotros no estamos aquí para tener cargos anulando nuestras posiciones y obviando el debate político y las diferencias políticas legítimas inherentes a un proyecto plural y diverso", han indicado.Esta corriente sigue apostando por la "unidad" y por construirla en los espacios de movimiento, que es donde se encuentran con otras fuerzas políticas que apuestan por un espacio común. Para ellos, "Podemos nació como un grito contra las lógicas de los viejos partidos" y creen que