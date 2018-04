La comisión de investigación del Alvia echa a andar con el PDeCAT al frente

info Libre

La comisión de investigación sobre el accidente del Alvia 04155 , que el 24 de julio de 2013 terminó con la vida de 81 personas, echa a andar. Este miércoles se ha abierto la sesión de constitución, concomo presidente. La comisión llevaba casi siete meses bloqueada, desde que se aprobó en septiembre del año pasado, por diferencias entre los grupos a la hora de consensuar su presidencia.Feliu Guillaumes ha expresado en conversación telefónica conque su prioridad como presidente de la comisión es tratar "con" y por tanto que haya "la máxima delicadeza por parte de los grupos a la hora de hablar con los comparecientes, sobre todo si son víctimas". Guillaumes cree que la investigación tiene "todo el aspecto de alargarse" por lo que, estima, "los acuerdos serán difíciles". "Hemos empezado a poner el hilo a la aguja y les hemos dado a los grupos el plazo de un mes" para comenzar con el trabajo.Guillaumes ha insistido además en que, pese al bloqueo de casi siete meses desde su aprobación, este miércoles se ha podido percibir "". El presidente de la comisión ha apelado a la consecución de acuerdos y cree que existe "cierta voluntad de mejora y cierto nivel de acuerdos posibles desde un punto de vista técnico". Guillaumes sopesa llamar a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 como principal compareciente y ha asegurado que. Su objetivo, ha subrayado, es "conocer toda la verdad" sobre la tragedia.La diputada de En Marea, por su parte, ha revelado ya la hoja de ruta que su grupo prevé seguir durante la investigación. Fernández ha celebrado que "por fin" se ponga en marcha la comisión y ha agradecido el "trabajo y esfuerzo" que la plataforma de víctimas viene realizando desde hace casi cinco años. A nivel parlamentario, ha señalado, "En Marea ha sido el principal artífice de que salga adelante". La diputada se ha reconocido "consciente de que todavía, este es un paso más y queda mucho trabajo que hacer en los próximos meses". Fernández también ha dicho desconfiar "de la situación de bloqueo por parte de algunos grupos", dados los "intentos de colocar en la presidencia a partidos vinculados al PP y por tanto con responsabilidades políticos en el accidente".En todo caso, confía en la "operatividad de la comisión" y en que "sirva para obtener la verdad". Para ello ha propuesto una metodología que siga el modelo pregunta-respuesta para abrir "debate y diálogo con los comparecientes" y que éstos no lleven "un guion predefinido". En este sentido, llamará a declarar a "altos cargos con responsabilidad" y además dirigentes políticos "de todas las etapas". Los nombres que ha puesto sobre la mesa son los exministros de Fomento; el presidente de la Xunta de Galicia,; el ex secretario de Estado de Infraestructura y actual ministro de Justicia,y el expresidente de Renfe y actual secretario de Estado de Infraestructura,En cuanto a Ciudadanos, un portavoz autorizado del grupo parlamentario señaló a este diario que la comisión es necesaria para que no vuelva a ocurrir, "y para eso tenemos que entender qué se ha hecho mal y corregirlo". La formación naranja ha subrayado que la investigación elaborada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), tal y como ha indicado la Comisión Europea, no fue independiente. "Esta es la segunda razón por la que creemos", ha insistido."Desde Ciudadanos pretendemos, con la utilización del Ministerio de Fomento como una gigantesca bolsa de caramelos que se van repartiendo para conseguir votos", ha admitido, por lo que aspira a "descartar que las decisiones tomadas por intereses partidistas pudieran haber alterado el proyecto inicial y que, además, se incrementase el riesgo por exigencias del calendario electoral". Ciudadanos apuesta por "dar la voz a los técnicos" y hacer un "trabajo interesante y constructivo" en el marco de la investigación.El PSOE, por su parte, ha señalado que de momento y hasta cumplir el mes de plazo otorgado no revelará los detalles sobre el trabajo que prevé realizar.