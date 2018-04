La Fiscalía belga pide más información a España sobre los exconsellers catalanes

El tribunal de primera instancia belga que debe decidir sobre las órdenes de detención y entrega sobre los exconsellersaplazó la audiencia al próximo 16 de mayo porque, informó Europa Press.Asíen declaraciones a los medios escasos veinte minutos después de la hora prevista de la audiencia prevista para este miércoles. Sin embargo, no dio detalles sobre la información que solicitó el Ministerio Público belga."El asunto ha sido aplazado al 16 de mayo. La Fiscalía ha pedido informaciones suplementarias a España y la defensa quiere tiempo para prepararse. Por tanto,", dijo el letrado belga.El exconseller Toní Comín abandonó minutos después el Palacio de Justicia de Bruselas y aseguró estarde la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia.Bekaert no quiso explicar si la defensa de los trex exconsellersen el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, pero señaló que ese caso "ya es parcialmente positivo" por este hecho."El proceso alemán ya es parcialmente positivo en el sentido de que no ha aceptado la rebelión como motivo para la extradición. Para el resto (los exconsellers) no hay todavía decisión.", explicó, en referencia a los datos que la Justicia alemana pidió para tomar una decisión sobre el delito de malversación.El abogado belga sí que. "Esto nos dice que hemos confirado que los consellers y los diputados han sido reelegidos y que tienen el estatuto de (cargos) electos pero que no son tratados como tal", señaló.