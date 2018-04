El PP arrebata al PSOE la Alcaldía de Alicante gracias a una tránsfuga de Podemos

El conservadorse ha convertido este jueves en el nuevo alcalde de la ciudad de Alicante en el pleno de investidura al no alcanzar ninguna candidaturay quedarse la socialistacon 14 de los 15 votos que necesitaba para que el PSPV siguiera al frente del consistorio.Montesinos ha recibido losy de sus exsocios en el equipo de gobierno Compromís y Guanyar Alacant, mientras que la no adscrita,, que se presentó a las elecciones en la lista de Guanyar –impulsada por Podemos y Esquerda Unida–, ha votado en blanco. El también no adscrito Fernando Sepulcre, exedil de Cs, ha emitido un voto nulo.Barcala ha sumado solo los votos de sus ocho ediles y se ha alzado con la vara de mando al ser la formación más votada en las pasadas elecciones de mayo de 2015.La otra candidata a la Alcaldía, la líder de Ciudadanos, ha obtenido el respaldo de sus cinco compañeros de formación.Se produce así un vuelco en el gobierno local, tras la dimisión el pasado 9 de abril del socialista, que dimitió por su doble procesamiento por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento y por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio que dirigió.