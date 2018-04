El Supremo archiva la causa contra Gutiérrez Limones por presunta malversación y prevaricación

Antecedentes

El magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo ha acordado el archivo de la causa porcontra el exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y actual diputado en el Congresopor la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), informa Europa Press.Berdugo ha acordado así el archivode la causa abierta al diputado Gutiérrez Limones ante presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión en relación a presuntas irregularidades cometidas cuando él era el alcalde de la citada localidad.Según ha detallado el Alto tribunal en la sentencia emitida este jueves, las actuaciones se incoaron en virtud de una exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra. Además de esto, expone que la decisión de archivo adoptada por el juez instructor estáEn relación al delito de malversación de caudales públicos, por el supuesto pago por ACM de actividades privadas del entonces alcalde por importe de 976 euros, el magistrado explica que, al ser el periodo de prescripción de tres años. Por esto, se ha excedido "con creces" dicho periodo entre la última de las facturas investigadas, de julio de 2007, y la incoación de la causa en noviembre de 2017.Por otro lado, el juez manifiesta quede que existiese la desviación de fondos públicos y que los pagos no se realizasen en realidad por el propio alcalde con dinero de su cuenta corriente, como su defensa sostuvo en la causa.En cuanto al delito de prevaricación por omisión, el juez instructoren Gutiérrez Limonesde impedir el control de la empresa municipal de la ACM o no adoptar las medidas adecuadas contra las actividades presuntamente delictivas desarrolladas en el seno de dicha empresa.Sobre esto, el TSpor parte del diputado socialista, ya que el entonces alcalde "sólo recibió una petición en esa materia" del interventor y "no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio", no perteneciendo Gutiérrez Limones al Consejo Rector de ACM.En el marco de la causa, el pasado 8 de febrero el TS llamó a declarar a Gutiérrez Limones, que aseguró que la gestión de la extinta sociedad fuey negó los cargos que se le imputaban. "He hecho mis aclaraciones y mis explicaciones lógicamente para demostrar que todo se hizo conforme a la ley y espero que así lo valore el tribunal y así lo declare a la mayor brevedad posible", sentenció.Días después el Alto Tribunal citó a declarar, en calidad de testigos y por la misma causa de irregularidades en ACM, al que fue interventor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)y al exgerente de la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM)El TS abrió una causa contra el parlamentario socialista el pasado noviembre en atención a la exposición razonada que le había remitido el juzgado mixto número 2 de la citada localidad sevillana tras hallaren su actuación con respecto a la citada sociedad municipal.En aquella exposición razonada, el juez instructor de Sevilla resumió los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, que "reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad depenalmente relevantes".Se trataba de "gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio), Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".Mencionó además el juez que la investigación habría puesto de manifiestopor un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".Además, en su exposición razonada, el instructor desgranó toda una serie de, incluyendo prácticas "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado"."Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran", dijo el juez instructor, que atisbó una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas", dada "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de ACM.