Pedro Sánchez elogia a Carmena, pero niega que Franco le hiciera propuesta formal para presentarse por el PSOE

El secretario general del PSOE,, ha asegurado este jueves que la conversación mantenida por el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que le dijo que sería una buena candidata con el PSOE no fue una ""."No hubo comunicación formal ni a ella ni a mí porque no hubo propuesta formal", ha sostenido en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. "En ese contexto de conversación informal, le hace ese reconocimiento. Pero", ha insistido. Este miércoles, El País publicó que una reunión al más alto nivel en diciembre entre líderes socialistas y Manuela Carmena, celebrada en el despacho de la alcaldesa, se saldó con esta propuesta del PSOE. Tanto el entorno de Carmena, que se halla de viaje en Costa Rica, como el PSOE madrileño desmintieron ese mismo miércoles que hubiera habido una oferta formal.Sánchez ha elogiado el "" de la alcaldesa, que ha sido capaz de terminar con más de 30 años de Gobierno del PP y ha admitido que hay más cosas en las que coincide con ella de las que les separan.Tras apuntar que Carmena, en lo personal, ha sido una persona "" al PSOE, Sánchez ha asegurado que su partido presentará una candidatura "muy potente" y "ganadora" al Ayuntamiento de Madrid, una persona que a él le gustaría que fuera una mujer.Las socialistasya se han descartado de las quinielas, en las que permanece la exministra de Vivienda Beatriz Corredor. El cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid tendrá que ser elegido en un proceso de primarias que tendrá lugar después del verano.