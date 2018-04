Rivera pide dimisiones en el Gobierno si se demuestra que se usó dinero público para el 1-O

Albert Rivera atiende a los medios tras participar un acto político, empresarial e informativo protagonizado por el ex primer ministro francés Manuel Valls, en Madrid.

La euroorden contra Puigdemont "tiene que funcionar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves quesi finalmente se demuestra que se usó dinero público para financiar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, porque eso además significaría que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "mintieron" al asegurar que no ocurrió.Rivera considera "muy preocupante" que el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso soberanista catalán, Pablo Llarena, haya pedido a Montoro que le explique en qué se basa para afirmar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que esoen la investigación judicial."En este momento, lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro , y yo tengo mi opinión. Creo que la Guardia Civil ha recabado información, el juez está pidiendo información y Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante", ha declarado tras asistir a un foro donde ha intervenido el ex primer ministro de la República Francesa, Manuel Valls, presentado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.El líder de la formación naranja ha recordado que, respondiendo a preguntas planteadas por su grupo,en sede parlamentaria que los líderes independentistas hubiesen utilizado fondos públicos para financiar el referéndum.Tras señalar que el Ejecutivo central controla las cuentas de la Generalitat de Cataluña desde el 15 de septiembre de 2017, Rivera ha dicho que "sería muy grave que se demostrase que" dichas cuentas, intervenidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución."Ojalá no se haya destinado ni un euro, pero si se ha destinado dinero público y Rajoy y Montoro mintieron en la Cámara y mintieron a los españoles, tendrá que haber responsabilidades en el Gobierno", ha subrayado, añadiendo que Ciudadanos va a esperarPor otro lado, Rivera ha dicho estar de acuerdo con Manuel Valls, "un amigo y aliado de España y un europeísta convencido", en que "hay que respetar" la figura de la euroorden. Refiriéndose a la euroorden de detención y entrega cursada por Llarena contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra ahora en Alemania, ha señalado que "" porque la UE es "un espacio común político, judicial y de cooperación policial"."Si Puigdemont ha dado un golpe a la democracia española y hay cinco delitos imputados por el juez del Supremo, tiene que pagar las consecuencias ante la Justicia española", ha defendido, reivindicando lade la UE.