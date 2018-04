"No les dimos nada cuando nos mataban, tampoco se lo vamos a dar ahora"

El Gobierno ha asegurado este viernes que el comunicado de ETA , en el que pide perdón por el daño causado, es una consecuencia de la "" que, según ha subrayado, ha vencido a la banda terrorista con las "armas de la democracia". Aunque admite que "está bien" que pida perdón, cree que lo debería haber hecho hace "mucho tiempo", según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa.Se trata de la primera reacción del Ejecutivo poco después de que ETA haya publicado este viernes –a quince días de que se produzca su anunciada disolución definitiva –, un comunicado en el que reconoce "el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada" y muestra "su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición". En él expresa además que "" y apela a "la reconciliación".En el comunicado, difundido por el diario GARA , ETA habla de un "" con "muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero" y reconoce "la responsabilidad que ha adquirido en ese dolor", porque "nada de ello debió producirse jamás o no debió prolongarse tanto en el tiempo".El Gobierno de Mariano Rajoy considera este paso de la organización terrorista "no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que ha vencido a ETA".Según el Ejecutivo, "está bien" que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad "". Eso sí, cree que "hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado", han indicado las mismas fuentes.En la misma línea, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco,, ha expresado este viernes, que el comunicado es. Eso sí, en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha avisado de que la sociedad "no les dio nada cuando mataban" y "tampoco se lo van a dar ahora que han dejado de hacerlo y".Para Sémper, las disculpas de ETA a aquellos damnificados, que "no tenían una participación directa en el conflicto", "puede responder apara aplacar a una parte de la sociedad vasca que le ha justificado y a otra para que no está dispuesta a asumir ese perdón".Asimismo, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular,, ha advertido este viernes de que si ETA "pretende con este último acto de propaganda obtenerdel Gobierno o del PP" no tienen "ninguna posibilidad" de conseguirlo., ha dicho en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press antes de asistir a un desayuno informativo del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Maroto ha defendido que al PP sólo le importa en este momento "resolver todos los casos pendientes" de los asesinatos que ETA ha cometido durante 40 años y "mantener en el día de hoy la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas".A su juicio, ", no tenía que haber sucedido". "Que se queden con el acto (de propaganda), nosotros nos quedamos con la protección de la memoria de las víctimas porque es lamentablemente la única herencia que han dejado en España", ha remarcado.El secretario general del PSOE,, ha celebrado este viernes el comunicado de la banda terrorista ETA, que ha considerado "el gran paso para la paz definitiva". "Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado", ha dicho en una primera reacción en su cuenta personal de Twitter. "Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias.", ha añadido en el mensaje.Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía,, ha expresado a través de su cuenta de Twitter que el perdón de la bandaya que "la violencia nunca tiene justificación". "Ellos son los únicos responsables del dolor provocado", ha añadido.Díaz ha aprovechado también para recordar a todos "los que han trabajado para vencer a ETA y, especialmente, a todas las víctimas, muchas de ellas andaluzas"., ha sentenciado.El presidente de Ciudadanos,, ha arguyido este viernes, en relación al comunicado emitido este viernes por la banda terrorista, que ", como dice ETA".por no plegarnos a su plan totalitario, separatista y violento", ha señalado en su cuenta personal de Twitter.merecen para siempre memoria, dignidad y justicia", cierra el mensaje.La cofundadora de UPyD,, ha tachado este viernes el comunicado de ETA de "una burla" yEn varios apuntes en su cuenta de Twitter, ha criticado duramente el documento y a la banda: "Otro gran insulto del comunicado de ETA: víctimas ajenas al conflicto., todas fueron escogidas por vosotros,, porque eran un estorbo para vuestros planes de destruir la democracia".