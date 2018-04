El juez Velasco recuerda a ETA los 300 crímenes sin esclarecer: "Si no se colabora, el arrepentimiento no es creíble"

El magistrado de la Audiencia Nacional,, ha asegurado este viernes que hayy, en referencia al comunicado de la banda, ha dicho que si no se colabora con la justicia para su esclarecimiento, "el arrepentimiento" que se produce "no es muy creíble", informa Europa Press.Velasco lo ha considerado de este modo en el marco de las conferencias sobre terrorismo yihadista que tienen lugar en Palma desde este jueves y que están organizadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la International Police Association (IPA). Así, el juez ha explicado quey ha remarcado el daño causado a las víctimas, "viudas y huérfanos, que nada tienen que ver con el conflicto".Además, ha dicho que el Código Penal contempla la reducción de penas para quienes colaboran y que es. "Si te arrepientes, demuéstralo", ha añadido.Por otro lado, Velasco también ha resaltado que "en España hay" ya que "se ha sufrido históricamente" y, por esto, "la legislación española contempla formas de terrorismo que en otros países no se dan, "como el enaltecimiento, el adoctrinamiento, la colaboración y la inducción".Según ha dicho, "lo único" que se contempla en la directiva europea pero no en la legislación española es que se pueda acusar a lasAdemás, ha remarcado que la definición de la ONU de terrorismoy que a la hora de firmar sentencias en tribunales europeos, los jueces pueden ser de países que no tiene delitos de terrorismo, "como Eslovaquia o Andorra" por lo que ha resaltado que, en su opinión, "España está por delante en conocimiento judicial" en materia de terrorismo.