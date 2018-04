El tribunal de 'Gürtel' admite discrepancias para redactar la sentencia

Voto particular del propio ponente

Los tres magistrados que conforman el tribunal que juzgó la primera época de la trama de corrupción Gürtel (1999-2005), por lo que el ponente de la misma y presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, Ángel Hurtado, encargó a sus dos compañeros la redacción de las partes en desacuerdo, informa Europa Press."Dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate, en el curso de la deliberación, con este magistrado, ponente del asunto, por parte de los otros dos magistrados que componen el tribunal, encargo la redacción a mis compañeros para que", explica Hurtado en el acuerdo redactado este viernes.Según indicaron fuentes jurídicas, una vez que los otros magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, redacten esas partes de la sentencia en las que no están de acuerdo con el ponente,Las fuentes consultadas explicaron que, en caso de que los tres magistrados no alcancen un consenso sobre las partes discrepantes, Hurtado podría, asumiendo así sus argumentos, pero al mismo tiempoEsta circunstancia sería del todo inusual, ya que supondría que el ponente de una sentencia incluyese argumentos con los que no está de acuerdo y al mismo tiempo emitiera un voto discrepante contra una resolución que él mismo redacta. Hurtadocuando votó en contra de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy durante el juicio.Tras más de un año de sesiones, el juicio de los primeros años de la trama Gürtel, con, quedó visto para sentencia el 17 de noviembre del año pasado.Entre los principales investigados se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa , una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas . El partido también está acusado como, por lo que durante el juicio se analizó si la formación política se ha beneficiado de las actividades delictivas de la trama.El procedimiento se centró en el entramado societario utilizado por Correa paraen connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más dey considera acreditado que el PP se financió de forma ilegal con los delitos de la trama corrupta.