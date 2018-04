La dirección de Podemos espera que Bescansa "asuma responsabilidades" por su "grave" documento

Sin cargos orgánicos y relegada en el Congreso

El supuesto plan para desbancar a Iglesias

"Asunto de máxima gravedad"

La dirección estatal de Podemos, que lidera, todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la diputada en el Congreso y exdirigente del partidotras el "grave" documento que difundió "por error" el pasado miércoles, con un plan para desbancar al secretario general, informa Europa Press.De hecho, fuentes de la cúpula estatal consultadas por Europa Press han explicado que esperan que sea ella la que tome la iniciativa ypor generar el pasado miércoles uno de los momentos más tensos que ha vivido Podemos desde su fundación hace cuatro años.No obstante, las fuentes consultadasesperan que asuma, ni si estas deberían traducirse en una renuncia a su escaño en la Cámara Baja o incluso a su militancia en Podemos.Bescansahace más de un año, cuando renunció a integrarse en ninguna de las listas que compitieron en la Asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017 para renovar los órganos de dirección y estatutos del partido.La cofundadora de Podemos tomó esta decisión tras impulsar, sin éxito,a la dura disputa que entonces protagonizaban Iglesias y Errejón. Tras frustrarse sus intentos de ejercer de árbitro, decidió dar un paso atrás.Actualmente sólo forma parte del llamado equipo Rumbo 2020, un grupo de trabajoformado por dirigentes y colaboradores del partido que tiene como objetivo trabajar, como una especie de Gobierno en la sombra, para ganar elecciones generales previstas para 2020.Asimismo, Bescansa se dedica a sus labores como diputada, si bien también ha perdido en los últimos meses algunas de las, como su puesto de vocal en la Comisión Constitucional, tras criticar la estrategia que estaba desarrollando la dirección de Podemos en Cataluña, demasiado próxima, a su juicio, a los independentistas.De hecho, desde entonces la diputada se ha centrado en, y su propuesta de reforma constitucional para solucionar el conflicto catalán, en numerosas charlas con militantes de todo el país, en un intento de consolidar un perfil propio y crítico con la dirección.Sí mantiene, por el momento, su puesto como portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Investigación presunta financiación ilegal del PP, aunque cada vez que acude un compareciente de especial importancia o repercusión mediática ha sidoen el grupo parlamentario o la organización.Bescansa difundió el pasado miércoles a través de su canal en la red de mensajería online Telegram un polémico borrador , del que ella misma, con una supuesta propuesta de acuerdo al dirigente Íñigo Errejón con el objetivo de conseguir el control del partido en un futuro.El precandidato de Podemos para las autonómicas de 2019 en la Comunidad de Madrid se apresuró ha negar cualquier tipo de relación tanto con el documento como con el plan. Así, aunque admitió que le había ofrecido a Bescansa ser su número dos en la candidatura de Madrid, negó que hubiera negociado, y criticó duramente el "delirante" borrador.En concreto, el texto que se difundió, que Bescansa negó conocer y cuya redacción y, establecía un acuerdo según el cuál, a cambio de aceptar ser la número dos de Errejón —y conseguir un detallado reparto de puestos en la lista—, el diputado se comprometería a apoyarla después para aspirar a ser la candidata de Podemos en las próximas generales y disputar el liderazgo del partido.La exdirigente y cofundadora del partido sigue sosteniendo que la redacción y difusión de este documento no es más que, tal y como ya defendió el miércoles, en una comparecencia pública que ofreció para dar explicaciones tras estallar la polémica.Ya entonces, Bescansa criticó que se estuviera "montando un escándalo donde no hay más que", y insistió en negar que estuviera realmente tramando un plan para desbancar a Iglesias.Aún así, la dirección espera que la diputada "asuma responsabilidades" por lo que ya el miércoles consideró. Ninguno de los dirigentes del partido se ha pronunciado públicamente sobre las consecuencias que debe sufrir la diputada, ni tampoco nadie ha salido a defenderla por lo que ella asume como un error."Para nosotros, la única preocupación es conseguiry conseguir sacar a Cristina Cifuentes y a todo lo que ella representa de la Puerta del Sol", ha afirmado el secretario de Sociedad Civil, Rafa Mayoral, al ser preguntado al respecto.