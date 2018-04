Tania Sánchez será la número dos de la candidatura de Errejón para las autonómicas de Madrid de 2019

"No ha sido una sorpresa" para Iglesias

Vuelve a distanciarse de Bescansa

El dirigente de Podemos Íñigo Errejón informó este viernes de que la diputada por Madrid y miembro de la dirección regional, Tania Sánchez con la que concurrirá en las primarias de su partido para configurar la candidatura de las"Para mí es un honor que Tania Sánchez me vaya a acompañar de número dos en la candidatura", confirmó en declaraciones a laSexta , recogidas por Europa Press. "Es una persona de", destacó después, en declaraciones a los periodistas en el Congreso.El secretario de Análisis Estratégico y también diputado por Madrid en la Cámara Baja explicó que se trata de una decisión con la que el secretario general,, porque le parece "bien" que forme los equipos con los que el precandidato tenga "confianza"."Pablo ha sido el primero en saberlo y me ha dicho que le parecía bien. Ya sabía que llevábamos mucho tiempo trabajando en una alternativa para la Comunidad de Madrid, y ya sabe de su experiencia sobrada en la política madrileña y de su conocimiento de la política madrileña y de las necesidades en términos de. No ha sido una sorpresa para él", aseguró.Tras Errejón y Sánchez, Ramón Espinar , secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, tal y como informaron este jueves a Europa Press fuentes del partido morado.Estos son los únicos puestos que se conocen por ahora, ya que el precandidatoque registrará este viernes antes de la media noche, y que ha configurado en colaboración con el sector pablista, tras llegar a un acuerdo con Iglesias El secretario general anunció ayer este acuerdo paraen una rueda de prensa que ofreció acompañado por Errejón y Espinar, con el objetivo de zanjar la crisis abierta en el partido por el documento difundido por Carolina Bescansa , cofundadora de Podemos y actualmente diputada en el Congreso, en el que se dibujaba un plan con el precandidato para unir fuerzas y desbancar a Iglesias del liderazgo de Podemos,A este respecto, Errejón insistió este viernes en que, aunque señaló que al menos sirvió para "precipitar un acuerdo" que les permitirá ponerse a trabajar desde ya para "ganar la Comunidad de Madrid."Es un capítulo que hemos cerrado en la medida en que salimos reforzados, con un acuerdo que permite decirle a la gente que se ha sentido inquieta quey hacia adelante", apostilló.Preguntado en concreto sobre si cree que la dirección nacional, de la que es miembro, debería adoptar algún tipo de, Errejón evitó pronunciarse y aseguró que ese es un asunto que deberá tratar la Ejecutiva en su próxima reunión.Errejón también reconoció que quizáspara cerrar este acuerdo, porque, tal y como recordó, él ya avisó de que, sino sólo con una lista en la que se sintiera "con confianza", "autonomía" y las "manos libres"."Hemos tardado unos días pero bien está lo que bien acaba. Es un acuerdo que nos permitedisputar en muy buenas condiciones la Comunidad de Madrid", celebró. "Para mí es un honor que hayamos llegado a un acuerdo que me permite encabezar uny la mejor disposición para trabajar, para ganar una candidatura para recuperar Madrid", enfatizó.Además, celebró el hecho de que sea Sánchez quien vaya a acompañarle de número dos, con quien lleva días trabajando en el Congreso las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 por la circunscripción de Madrid y también desde hace un año, "no sólo para presentar una alternativa al PP sino para presentar un".Preguntado por la negativa de los anticapitalistas y de la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta , a integrarse en su lista y presentar la suya propia, Errejón lamentó su decisión, y volvió a hacer un llamamiento".