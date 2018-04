Miles de personas se concentran en Oviedo para reclamar la oficialidad del asturiano

Respaldo político

Miles de personas se dieron cita este sábado en Oviedo. En un ambiente festivo, multitud de familias participaron de esta movilización que comenzó en la estación de trenes de la calle Uría y finalizó en la Plaza de la Catedral. La organización de la manifestación, mientras que la Policía Local estimó la asistencia en unos 5.000, informa Europa Press.Entre consignas como "ya, ya, ya, oficialidá", o "asturianu, llingua oficial", los asistentes llenaron la Calle Uría con sus reivindicaciones, que pasan porpara incluir en él el asturiano como lengua oficial.El portavoz de la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana , Xoxé Candel, destacó ante los medios de comunicación la, y señaló que la reforma del estatuto de autonomía "se puede hacer ya". "Es el momento", dijo, de que el parlamento asturiano aborde la oficialidad.Se mostró satisfecho por el éxito de la convocatoria, señalando que en los últimos días la Xunta percibió, tanto políticos como sociales, culturales o deportivos.A la manifestación acudieron representantes de las principales organizaciones sindicales de Asturias, además de representantes de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Izquierda Unida y Podemos.En la concentración también se reivindicó la oficialidad del gallego-asturiano, y contó con el apoyo de otras asociaciones como Reciella-Families pol Asturianu, Iniciativa pol Asturianu y Plataforma pola Oficialidá del Gallego-Asturiano, además de otras entidades del ámbito social y cultural asturiano.La secretaria de organización de la FSA-PSOE,, recordó durante la manifestación que los socialistas asturianos, algo que los socialistas abordarán en la próxima legislatura. Llamedo puso en valor que esta es la primera vez que una representación oficial de la FSA participa en esta manifestación, y apoyó la posición del Gobierno asturiano de cumplir con su programa electoral y no defender la oficialidad en esta legislatura.Por su parte el coordinador general de IU en Asturias,s, señaló que la oficialidad del asturiano. "No tenemos ese tipo de problemas de convivencia, respetamos el castellano pero nos parece que el asturiano es un patrimonio que hay que proteger, sin enfrentar a nadie", señaló.Desde Podemos, el secretario generalseñaló que la oficialidad "es de sentido común", para que no haya personas "discriminadas por hablar la lengua que hablan". La movilización de este sábado marca para Podemos "un punto de inflexión" en la defensa de la oficialidad del asturiano,. Frente a esta situación, ha señalado que el asturiano debe recibir apoyos que se plasmen en iniciativas políticas.