Rivera avanza ante los cargos autonómicos de Ciudadanos que habrá más fichajes como el de Valls para 2019

Valls puede hacer frente al nacionalismo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha avanzado este sábado ante los cargos autonómicos del partido queante las elecciones municipales y autonómicas de 2019 porque para ganar hacen falta "", informa Europa Press.En su intervención ante la Ejecutiva nacional y representantes de los comités autonómicos en el I Encuentro Nacional de Cs, Rivera ha señalado que dentro de la formación naranja"No tengamos miedo al talento,", ha manifestado antes de añadir: "Nosotros vamos a abrir las puertas al talento en nuestras candidaturas, van a venir más independientes".Según ha indicado, Ciudadanos "no puede ser un PP o un PSOE cualquiera,, tiene que ser una reformulación de lo que son los partidos políticos en el siglo XXI"."La ciudadanía espera", así que "os pido a todos que nos ayudéis a la Ejecutiva a abrir Ciudadanos al talento", ha recalcado.Como ejemplo de esos fichajes que espera poder hacer para los comicios de 2019,, que se está pensando si aspirar a la alcaldía de Barcelona como le ha propuesto el partido naranja.La dirección de Cs ha apostado por él como cabeza de lista y no por la portavoz en el Ayuntamiento, Carina Mejías, peroen las primarias de principios del próximo año.Rivera argumentado que "al nacionalismo y al populismo" hay que combatirlo "con buenas candidaturas, buenos equipos y ofertas ganadoras". En este sentido, considera que el ex jefe del Gobierno francés sería una buena opción para Cs frente alen la Generalitat.A su juicio, al nacionalismo "", como cree que hace el PSOE, ni pactando con él o dándole privilegios, algo de lo que ha acusado al PP, sino "combatiéndolo intelectual y políticamente" en las urnas, con "convicción y valentía y sin complejos".Según ha resaltado,(incluidos 30.000 afiliados) y su extensión en el territorio alcanza "al 90% de la población española". Tiene, y por eso, a su modo de ver, está "preparado para gobernar" España y para gobernar municipios y comunidades autónomas.