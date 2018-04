El PSOE está convencido de que Cifuentes dimitirá antes de la moción de censura

La operación Gabilondo, no exenta de riesgos

El PSOE está convencido de que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes , fecha límite para que se debata la moción de censura que registraron los socialistas para queformado por representantes del PSOE e independientes.Según Europa Press, así lo sostienen altos cargos de la dirección del PSOE, seguros de que su iniciativaporque la renuncia de Cifuentes hará que decaiga.En su opinión, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy,ni proyectar a Gabilondo a un año de las autonómicas, con el riesgo añadido de que ese Ejecutivo pueda fiscalizar la gestión del PP en busca deEn Ferraz no se muestran decepcionados ante la posibilidad de que la moción de censura no vea la luz. Al contrario, creen que la dimisión de Cifuentes y la posterior investidura de su sucesor o sucesora les brindará una oportunidad parade la democracia de Ciudadanos.Y es que los socialistas vienen sosteniendo en las últimas semanas que el caso del máster fraudulento de Cifuentes demuestra la incapacidad del PP para regenerarse y laque firmaron los conservadores con Ciudadanos y que permitió a Cifuentes hacerse con el Gobierno regional.Frente a quienes sostienen que Ciudadanos sería el partido que mejor rentabilizaría una renuncia de Cifuentes, desde el PSOE se subraya que ha sido su iniciativa de moción de censura el movimiento que ha ejercido unay creen que el apoyo de los naranjas a otro candidato del PP dejará a los de Albert Rivera en evidencia.No obstante, fuera de la dirección del PSOE que dirige Pedro Sánchez, hay cargos socialistas que perciben un. No ven tan claro, como defiende la Ejecutiva Federal, que la iniciativa, de salir adelante,de cara a las elecciones autonómicas, en las que se presentará por el PSOE.Algunos auguran que tanto Podemos como Ciudadanosy no permitirían que pudiera sacar adelante ninguna medida. El ciudadano podría terminar asimilando que Gabilondo ha sido un presidente de la Comunidad, y eso no sería una buena carta de presentación ante la inminencia de unos comicios.También está el riesgo de que la moción se debata pero no llegue a prosperar, lo que, pues habría fracasado en su objetivo.Todas estas dudas explican el recelo inicial que tenía Gabilondo y el PSOE de Madrid en presentar la moción de censura, que anunciaron empujados por Ferraz el mismo día en que Cifuentes no dio las explicaciones esperadas en la Asamblea sobre cómo obtuvo su máster en Derecho Autonómico sin asistir a clase y sin que haya aparecido su trabajo fin de máster.