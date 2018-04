JxCat, ERC y la CUP afrontan el último mes para encontrar presidente y evitar elecciones

Los próximos obstáculos

15 de julio

La medianoche de este domingo a lunespara investir a un presidente y evitar la convocatoria automática de elecciones catalanas el próximo verano. Informa Europa Press.El reloj de dos meses de plazo máximo para encontrar a un presidenciable que fija la ley se puso en marcha con la investidura fallida de Jordi Turull (JxCat) el 22 de marzo, y desde entonces los tres grupos no se han puesto de acuerdo en cómo desencallar la investidura.Tras reunirse en Berlín esta semana, JxCat expuso que no tenía prisa por formar Govern y que: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull.Aunque evita la confrontación en público, la tesis de ERC es la contraria:sin consecuencias legales–, y que JxCat proponga encausados no favorece que se cumplan ninguna de las dos premisas.Por su parte los cuatro diputados de la CUP, mientras que, si es otro, solo darán cuatro abstenciones y esto añade incertidumbres a encontrar un vía factible para desencallar la investidura.JxCat está tramitandoy utilizarla para que Puigdemont vuelva a ser presidente sin regresar de Alemania, pero varios partidos la han llevado al Consell de Garanties Estatutàries para que analice si es legal.El órgano consultivo de la Generalitat debe tener listo su dictamen –que no es vinculante– esta semana y, si diera luz verde a aprobar la norma,para tratar de frenarla.El segundo obstáculo es que–que les permitiría investir a un candidato en segunda votación con las 4 abstenciones de la CUP–, ya que un diputado de JxCat, Puigdemont, y otro de ERC, Toni Comín, no tienen garantizado poder votar., mientras que el segundo no ha votado en toda la legislatura y estudia pedir la delegación, lo que también podría acabar ante la justicia.La única vía que garantizaría una investidura sin obstáculos sería que, pero ahora mismo ninguna de las dos cosas están cerca de producirse.Si no hay acuerdo y se llega a la medianoche del 22 al 23 de mayo sin investidura, el Parlament se disolvería automáticamente y, cumpliendo con los plazos que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg),Si se acaba cumpliendo este escenario sería lay se celebrarían las quintas elecciones autonómicas en ocho años.