La candidatura de Casado al Ayuntamiento de Madrid dependerá de la evolución de la polémica sobre los másteres

Casado, en las quinielas desde hace meses

En 2015 la lista la encabezó Aguirre

Las opciones de Pablo Casado , actual vicesecretario de Comunicación del PP, paraen las próximas elecciones municipales dependerá de la evolución de la polémica sobre los másteres y la crisis política que ha generado en el PP madrileño. Dado que aún falta más de un año para los comicios, todo está abierto y, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional de la formación.Casado ha estado las dos últimas semanas en el foco mediático tras desvelarse que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos el mismo título de postgrado en Derecho Autonómico que dice haber realizado Cristina Cifuentes. Lo hizo unos años antes –también bajo la tutoría del catedrático Enrique Álvarez Conde–, cursando solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones por su licenciatura de Derecho.A diferencia de Cifuentes,y mostró sus trabajos para acreditar su título, dejando claro que él hizo lo que le "pidieron" y evitando comparaciones con la presidenta madrileña. "Yo solo puedo hablar por mí", manifestó públicamente, para añadir que no podía "juzgar" a nadie que no haya guardado los documentos o trabajos.La dirección del PP ha expresado su respaldo a Casado públicamente. "Dice la verdad,", dijo públicamente hace unos días el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto , tras la reunión con la cúpula del PP que presidió Mariano Rajoy.Sin embargo, Pablo Casado –que encabezó la lista del PP por Ávila en las pasadas generales– ha limitado su agenda pública en los últimos días al hilo de la controversia de los másteres ytras la reunión semanal del comité de dirección del partido como suele hacer los lunes.Desde hace meses, el responsable de Comunicación del PP aparece en todas las quinielas para encabezar la lista del PP a la Alcaldía de la capital. De hecho,, tanto de partido como institucionales. Así lo ha hecho en los últimos años el 2 de mayo con motivo del Día de la Comunidad de Madrid.Habrá que ver si este año Pablo Casado –que fue diputado autonómico en la Asamblea de Madrid–que se celebra en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.Génova no ha precisado aún qué miembro de la dirección del PP estará en la fiesta del 2 de mayo. "Lo importante no son los actos protocolarios sino el fondo de la cuestión", dijo textualmente Javier Maroto el viernes cuando le preguntaron qué dirigente de la cúpula del PP asistirá al acto.El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid tendrá que, que hace tres años encabezó la lista de Ahora Madrid y se hizo con el bastón de mando de la alcaldía de la capital gracias al apoyo del PSOE, tras 24 años de gobiernos del PP.El elegido por Mariano Rajoy para esta misión tendrá que lidiar con los casos de presuntaen los últimos años (caso Gürtel, trama Púnica, operación Lezo o caso Canal Isabel II). De hecho, Esperanza Aguirre anunció su dimisión en febrero de 2016 y dejó su acta de concejal tras la detención del que fue su número dos en el Gobierno madrileño, Ignacio González.Tras la marcha de Aguirre, José Luis Martínez Almeida se hizo cargo de la portavocía del PP en el Ayuntamiento madrileño. Sin embargo, fuentes del PP dan por seguro que el cartel electoral tendrá una cara nueva.Y pese a la polémica por su máster, fuentes de la dirección del PP creen que Casadoporque estamos a "un año vista" de las municipales y "eso en política es mucho tiempo". En esa elección del cabeza de cartel también puede pesar quienes sean sus contrincantes políticos, añade un veterano dirigente conservador.En cualquier caso, en las filas del PP coinciden que lo importante es contar con un candidato "con rodaje" y que tenga unpara poder responder a los adversarios políticos cargado de razones.